El grave atentado contra la gobernación del Meta, que dejó 23 heridos, ha producido múltiples reacciones. El presidente Abelardo De La Espriella aseguró en la noche del lunes:

Este es el primer reporte oficial sobre el atentado contra la Gobernación del Meta

“Acaban de perpetrar un atentado con explosivos contra la Gobernación del Meta. Estoy a la espera de los reportes oficiales. Dios quiera que no haya víctimas mortales. El narcoterrorismo está desesperado porque lo estamos enfrentando de manera decidida. Pretende intimidarnos y obligarnos a retroceder para buscar otro falso proceso de paz”, dijo el primer mandatario.

El expresidente Álvaro Uribe aseguró: “Toda nuestra solidaridad con la señora gobernadora del Meta y con la ciudadanía del departamento y de la ciudad de Villavicencio. A esos terroristas pronto les llegará la autoridad”.