La Policía dio a conocer el primer balance oficial sobre el atentado terrorista contra la Gobernación del Meta, ocurrido ese lunes, 23 de noviembre, sobre las 9:30 p. m.

Según la fuerza pública, se tiene conocimiento de por lo menos 19 personas y no se reportan víctimas fatales. Sin embargo, se registran múltiples daños materiales en edificaciones aledañas.

“La Policía Nacional desplegará todas las capacidades operativas, investigativas y de inteligencia necesarias para esclarecer estos hechos, identificar, capturar y poner a disposición de la justicia a los responsables de este atentado terrorista”, expresó la Policía.

El alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero Sanabria, rechazó lo sucedido.

“¡Rechazamos con absoluta contundencia este acto de violencia que hoy nos afecta y llena de temor a nuestra ciudad! Es inaceptable que la tranquilidad y la vida de los villavicenses estén nuevamente amenazadas. Nuestra prioridad es proteger la vida y la integridad de las personas. Solicitamos al Gobierno nacional todo el respaldo, acompañamiento y apoyo de la Fuerza Pública para esclarecer estos hechos, identificar a los responsables y garantizar la seguridad de nuestra gente", manifestó.

Además, anunció que “desde la Administración Municipal actuaremos articuladamente con todas las autoridades. ¡Villavicencio merece paz, seguridad y respeto por la vida! ¡No podemos permitir que el miedo se apodere de nuestra ciudad!“.

Cámara de seguridad captó el momento del atentado terrorista a la Gobernación del Meta, en Villavicencio

En ese mismo sentido se pronunciaron el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, y otros sectores políticos, como la Gobernación del Meta, la de Antioquia y hasta el mismo alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

“Gracias a Dios, hasta el momento, no se registran víctimas mortales en el atentado terrorista perpetrado en Villavicencio. A los narcoterroristas responsables les advierto: responderán por cada gota de sangre que han derramado y cada negocio e inmueble que han destruido. Juro que los haré pagar: este atentado no quedará impune”, dijo el Presidente.

Los integrantes de inteligencia militar le confirmaron a SEMANA que los principales responsables de este ataque terrorista contra las instalaciones de la Gobernación del Meta en Villavicencio son las disidencias de las Farc.

Atentado terrorista en Villavicencio, Meta, habría sido realizado por las disidencias de las Farc. Foto: Montaje SEMANA.

“Lo que está tratando de establecer mediante fuentes humanas y medios tecnológicos es si se trata de las que comanda Calarcá o alias Iván Mordisco. Sería muy prematuro endilgar una responsabilidad de esta magnitud, pero en esta zona solo están las disidencias”, explicó.

Asimismo, una fuente judicial aseguró que hay un equipo especial con todas las agencias de inteligencia del Estado al frente del caso con el fin de poder hacer cruce de informaciones y avanzar con las pesquisas del caso.