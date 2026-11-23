Los integrantes de inteligencia militar le confirmaron a SEMANA que los principales responsables de este ataque terrorista contra las instalaciones de la gobernación del Meta en Villavicencio son las disidencias de las Farc.

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“Lo que está tratando de establecer mediante fuentes humanas y medios tecnológicos es si se trata de las que comanda Calarcá o alias Iván Mordisco. Sería muy prematuro endilgar una responsabilidad de esta magnitud, pero en esta zona solo están las disidencias”, explicó.

Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, y Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá. Jefes de las disidencias de las Farc. Foto: SEMANA

Asimismo, una fuente judicial aseguró que hay un equipo especial con todas las agencias de inteligencia del Estado al frente del caso con el fin de poder hacer cruce de informaciones y avanzar con las pesquisas del caso.

El artefacto, según fuentes consultadas por este medio de comunicación, explotó hacia las 9:30 p. m. en inmediaciones de una panadería en la esquina en la que están la tradicional calle de las Talabarterías y la Catedral de Villavicencio. El estruendo provocó daños en la estructura del edificio de la Gobernación del Meta, en los inmuebles aledaños y en varios vehículos.

El reporte preliminar que ha conocido SEMANA da cuenta de al menos 6 personas que terminaron lesionadas y trasladadas a centros asistenciales cercanos por la gravedad de las lesiones que sufrieron.

“Esta noche fue atacada con explosivos la sede de la Gobernación del Meta. Mi condena absoluta a este gravísimo hecho criminal, que atenta contra la vida, la institucionalidad y la tranquilidad de nuestro departamento. Identificaremos a quienes planearon y ejecutaron este atentado, vamos a perseguirlos, capturarlos y hacer que respondan ante la justicia”, dijo la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés.

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La mandataria regional pidió que no haya impunidad para este caso: “Como gobernadora actuaré con toda la autoridad, firmeza y determinación que exige la defensa de nuestra gente y del Estado. No conseguirán doblegarnos. En este momento, mi prioridad es proteger la vida de nuestros funcionarios y de todas las personas que se encontraban en el lugar. Estamos verificando las afectaciones y entregaremos un balance tan pronto contemos con información confirmada”.