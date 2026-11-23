El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció este lunes, 23 de noviembre, tras el atentado terrorista contra la Gobernación del Meta, ocurrido en la noche en inmediaciones del parque principal de Villavicencio.

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“Nuestra solidaridad con la ciudadanía de Villavicencio y todo el Departamento del Meta”, dijo el mandatario distrital a través de sus redes sociales.

Pero, Gutiérrez fue más allá y condenó el fortalecimiento de las estructuras ilegales en los últimos cuatro años.

“Rechazo este cobarde atentado. Eso es lo que ocurre cuando dejan que se fortalezcan las estructuras criminales y terroristas, como lo hicieron con el anterior gobierno nacional. Hay que liberar a Colombia 🇨🇴 por completo de esas estructuras que tanto daño han hecho", precisó.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también manifestó su rechazo ante este ataque terrorista.

“Desde Antioquia condenamos el atentado contra la Gobernación del Meta Toda nuestra solidaridad con la Gobernadora Rafaela Córtez, su equipo de gobierno y los habitantes de ese Departamento. Dios quiera no tengamos víctimas mortales. Que los responsables sean neutralizados, bien sea por la vía de la armas o de la justicia”, dijo el mandatario regional a través de su cuenta de X.

El artefacto, según fuentes consultadas por SEMANA, explotó hacia las 9:30 p. m. en inmediaciones de una panadería en la esquina en la que están la tradicional calle de las Talabarterías y la Catedral de Villavicencio.

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El estruendo provocó daños en la estructura del edificio de la Gobernación del Meta, en los inmuebles aledaños y en varios vehículos.

Parcialmente se habla de dos personas lesionadas que han sido atendidas por los organismos que estaban en esa zona céntrica de Villavicencio.

“Esta noche fue atacada con explosivos la sede de la Gobernación del Meta. Mi condena absoluta a este gravísimo hecho criminal, que atenta contra la vida, la institucionalidad y la tranquilidad de nuestro departamento. Identificaremos a quienes planearon y ejecutaron este atentado, vamos a perseguirlos, capturarlos y hacer que respondan ante la justicia”, dijo la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés.

La mandataria regional, pidió que no haya impunidad para este caso.

“Como gobernadora actuaré con toda la autoridad, firmeza y determinación que exige la defensa de nuestra gente y del Estado. No conseguirán doblegarnos. En este momento mi prioridad es proteger la vida de nuestros funcionarios y de todas las personas que se encontraban en el lugar. Estamos verificando las afectaciones y entregaremos un balance tan pronto contemos con información confirmada”, señaló.

Además, agradeció al presidente, Abelardo De La Espriella, por su respuesta inmediata y el respaldo del Gobierno Nacional.

“Estamos coordinando con los organismos de socorro, @FuerzasMilCol, @PoliciaColombia y @FiscaliaCol la atención de la emergencia y el esclarecimiento de los hechos”, agregó.