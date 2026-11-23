Un hombre identificado como Duverney Londoño Villa fue judicializado como presunto responsable del feminicidio de su pareja sentimental, una adolescente de 17 años, ocurrido el 12 de mayo de 2025 en Buenaventura, Valle del Cauca.

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De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, el crimen se registró en el barrio Caldas, donde el señalado habría agredido físicamente a la joven hasta causarle la muerte. Los hechos, según las primeras indagaciones, habrían ocurrido en medio de un ataque de celos.

Las autoridades establecieron que el caso habría estado antecedido por un ciclo de violencia dentro de la relación. La adolescente habría sido víctima de constantes agresiones por parte de Londoño Villa, quien presuntamente también ejercía conductas de control sobre sus actividades.

La situación habría empeorado cuando la joven tomó la decisión de poner fin a la relación sentimental. Según la Fiscalía, esta determinación habría incrementado los comportamientos violentos del investigado, en un contexto que terminó con la muerte de la menor de edad.

Imputación por feminicidio agravado

Por estos hechos, un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Valle del Cauca le imputó a Duverney Londoño Villa el delito de feminicidio agravado. Durante el proceso judicial, el señalado no aceptó los cargos formulados por el ente acusador.

Sin embargo, deberá permanecer privado de la libertad en un centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra.

La captura se produjo en el sector de Canturrana, en Buenaventura, mediante una orden judicial. En el operativo participaron investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), uniformados de la Sijín, integrantes del grupo de Operaciones Especiales de la Policía e infantes de la Armada Nacional adscritos al Gaula Militar.

El procedimiento permitió poner al procesado a disposición de las autoridades judiciales para responder por su presunta responsabilidad en el crimen ocurrido hace más de un año.