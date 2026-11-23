Un reconocido bombero de Palmira fue asesinado y su esposa, una contratista del área de Sanidad del Inpec, fue herida en un atentado sicarial ocurrido esta tarde de lunes, 23 de noviembre, en la carrera 33 con calle 23, a las afueras de la Institución Educativa Domingo Urrutia, en Palmira, Valle.

El bombero Andrés Julián Vives, quien llevaba aproximadamente 15 años de servicio en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Palmira, y su esposa iban en un vehículo cuando fueron abordados por los sicarios, quienes se movilizaban en una moto.

El hombre murió de inmediato, mientras que la mujer fue trasladada a un centro asistencial, donde según la Policía estableció que sufrió una herida en uno de sus brazos y está fuera de peligro.

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Los móviles del atentado son materia de investigación, sin embargo, extraoficialmente se conoció que la noche anterior (domingo) otro funcionario del Inpec habría logrado evadir un presunto atentado contra su vida, luego de solicitar apoyo a la Policía.

Esto hace pensar que se trate de un plan pistola contra los funcionarios de esa entidad, pero esto no ha sido confirmado por las autoridades.

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La Policía del Valle del Cauca aseguró que ya hay unidades de Policía Judicial, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), adelantando los actos urgentes y las labores investigativas correspondientes, incluyendo la verificación de cámaras de seguridad del sector, con el propósito de establecer las circunstancias que rodearon este hecho e identificar y ubicar a los responsables.

“La Policía Nacional rechaza este acto de violencia y reafirma su compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana, trabajando de manera articulada con las autoridades judiciales para esclarecer este hecho”, dijo la Policía.

Sin que se sepa con certeza qué motivó este atentado, vale la pena recordar la difícil situación de los guardianes del Inpec.

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Según información de Noticias Caracol, desde 2018 han sido reportados al menos 120 atentados contra funcionarios de esa entidad, 86 han sido asesinados y más de 700 reportan algún tipo de amenaza directa.

Además, en los últimos tres meses se documentaron siete atentados y cuatro asesinatos. Esa escalada de violencia llevó a la entidad a decretar y mantener la alerta roja máxima en todo el país, lo que se suma al desborde de capacidad para atender los múltiples retos del sistema penitenciario.