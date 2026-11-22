Durante la noche del 1 de septiembre de 2025, la joven patinadora de 23 años Natalia Velásquez Trujillo, fue asesinada en Cali después de que dos hombres armados la interceptaron para quitarle su motocicleta. Aunque la mujer fue llevada a un centro médico, las heridas causadas por un disparo con arma de fuego le provocaron la muerte.

Más de un año después de su lamentable fallecimiento, la Dijin de la Policía confirmó que en la ciudad de Machala, Ecuador, fue capturado un hombre que estaría implicado en la coordinación de la banda criminal que presuntamente participó en el crimen de la joven deportista.

La Direeción de Investigación Criminal e Interpol de Colombia se articuló con la inteligencia militar y la Policía Nacional de Ecuador para lograr la detención de William Alexander Arias Agredo, conocido en el mundo criminal como alias Alex, quien era requerido mediante una notificación azul por el delito de homicidio y hurto agravado en la capital del Valle del Cauca.

Las autoridades colombianas señalaron que alias ‘Alex’ e sería uno de los coordinadores del grupo de delinciencia común conocido como Los Agredo, una estructura que estaría detrás del hurto de motocicletas en Cali con el uso de arma de fuego; por estos hechos habrían múltiples homicidios en la ciudad.

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El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de la DIJIN de la Policía confirmó: “Los delitos por los cuales alias ‘Alex’ es investigado en Colombia comprenden concierto para delinquir, hurto calificado agravado, tentativa de homicidio, y tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Su ubicación en territorio extranjero fue posible gracias al continuo intercambio de información interagencial y labores investigativas bilaterales”.

Después de su detención en Machala, las autoridades ecuatorianas autorizaron la deportación de Alex, lo llevaron hasta zona la zona fronteriza del puente internacional de Rumichaca y lo entrengaron oficalmente a las autoridades colombianas.

De inmediato iniciaron los actos urgentes para la judicialización de Arias Agredo, fue puesto a disposición de las autoridades competentes y en las próximas horas se conocerá la medida de aseguramiento en su contra mientras avanza su proceso judicial.

Con la captura de alias Alex se podría esclarecer quienes estarían detrás del crimen de la joven patinadora Natalia Trujillo y de otras víctimas que habrían perdido la vida en medio de hurtos a motocicletas en la capital del Valle.