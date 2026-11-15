El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, lanzó nuevos señalamientos contra el expresidente colombiano Gustavo Petro, al referirse a las investigaciones sobre estructuras criminales y a la cooperación en materia de seguridad entre ambos países.

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Durante una entrevista con el medio digital Altavoz, Noboa explicó que su gobierno mantiene canales de colaboración con las autoridades colombianas para intercambiar información y documentación relacionada con investigaciones contra organizaciones delictivas. Según indicó, este trabajo busca avanzar en la identificación de personas que formarían parte de estas redes.

Daniel Noboa hizo señalamientos sobre Gustavo Petro. Foto: Getty Images / Presidencia

En medio de la conversación, el mandatario ecuatoriano mencionó una visita que Petro realizó a Ecuador en 2025, cuando todavía estaba al frente del Gobierno colombiano. Noboa aseguró que, durante su estadía en la ciudad de Manta, el entonces presidente se reunió con el exalcalde de esa localidad, Jaime Estrada, y su hijo.

Los mencionados son dos figuras políticas de Manabí. Jaime Estrada Bonilla fue alcalde de Manta, mientras que su hijo, Jaime Estrada Medranda, ocupó una curul en la Asamblea Nacional.

Ambos fueron detenidos recientemente en Panamá, en un procedimiento relacionado con solicitudes de extradición de Estados Unidos, país que los requiere por presuntos delitos de narcotráfico y tráfico de armas, según reportes periodísticos.

Noboa indicó que existen indicios de que Petro habría tenido acercamientos con personas vinculadas a organizaciones criminales durante su visita a Manta.

También aseguró que las autoridades ecuatorianas recopilaron información sobre estos presuntos contactos y la pusieron en conocimiento de la Fiscalía para que sea considerada dentro de las investigaciones.

Las declaraciones de Noboa se producen en medio de los esfuerzos de Ecuador por fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad y combatir las redes del narcotráfico que operan en la región.

Daniel Noboa realizó acusación contra Petro por encuentros con políticos señalados de narcotráfico. Foto: SEMANA

Noboa también indicó que su gobierno puso en conocimiento de la Fiscalía ecuatoriana la información relacionada con el presunto encuentro.

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Según explicó, los datos recopilados hacen parte de los elementos que las autoridades deberán revisar para determinar si existen posibles vínculos entre los políticos mencionados y otras estructuras investigadas por actividades ilícitas.

Sin embargo, el mandatario no mostró documentos, registros fotográficos ni otros elementos verificables que permitieran confirmar públicamente la reunión entre Petro y los integrantes de la familia Estrada.