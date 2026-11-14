Deicy Jiménez se pronuncia tras mensaje de Gustavo Petro: “El país merece respuestas, no evasivas”

Deicy Jiménez, la mujer que alertó al país sobre la aparente existencia de los ‘sexocontratos’, se pronunció en sus redes sociales tras un mensaje que difundió el expresidente Gustavo Petro.

Ella denunció que, aparentemente, durante la administración de Petro se le habría pagado con contratos posibles encuentros íntimos con el exjefe de Estado, y sostiene la tesis con conversaciones y grabaciones.

Jiménez ha presentado las pruebas ante la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación. Allí ha rendido extensas declaraciones y ha reafirmado la tesis de las eventuales irregularidades en la gobierno pasado.

A Deicy Jiménez, la mujer que denunció a Gustavo Petro por los ‘sexocontratos’, la suplantaron en redes sociales

Mensaje de Petro

Antes de conocerse las nuevas palabras de la mujer, Petro se refirió en su cuenta de X al episodio que vivió con ella, y aseguró que no compartieron espacio durante su mandato como presidente.

“Nunca tuve un encuentro personal con la señora Deicy Jiménez en mi presidencia. Y la respuesta de la misma Deicy Jiménez ratifica mi afirmación”, comentó el exmandatario este 13 de noviembre.

Él agregó: “Pude observar el lugar de trabajo de Deicy Jiménez, en el estudio webcam, en Suba, Bogotá, y casi vomito por las condiciones laborales de esclavitud en que se encontraba, esa fue la razón por la que le pedí buscara un trabajo formal, de acuerdo a sus estudios, en el Congreso”.

El expresidente Gustavo Petro y Deicy Jiménez, la mujer que denunció que el exmandatario pedía sexo por contratos Foto: SEMANA

El pronunciamiento de Deicy

Luego de este mensaje, Jiménez compartió unas palabras por medio de su cuenta de Instagram, el mismo perfil donde dio a conocer una grabación para probar la cercanía que tuvo con Petro cuando se desempeñó como senador de la República.

“Será la justicia quien determine quién dice la verdad y esclarezca si el país, que estuvo condenado durante cuatro años a vivir entre ausencias, drogas, controversias, excusas y escándalos, en qué condiciones se gobernó y si existió el mismo patrón con más mujeres”, comentó la mujer.

Y concluyó: “El país merece respuestas, no evasivas. La justicia debe llegar hasta el fondo. Confío en la justicia”.