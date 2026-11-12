Deicy Jiménez envió respuesta antes de declarar ante la Procuraduría. “Petro parecía creerse el dueño del mundo”

Para este jueves 12 de noviembre está citada nuevamente ante la Fiscalía General Deicy Jiménez, la mujer que le reveló en exclusiva a SEMANA la forma en cómo durante el gobierno de Gustavo Petro existió una “política” de intercambio de favores sexuales por contratos en diferentes entidades.

Deicy Jiménez, la mujer que denunció en SEMANA los ‘sexocontratos’ en el gobierno Petro, entrega a la Fiscalía su celular

La mujer respondió a una publicación de un reconocido youtuber del petrismo que, en los últimos días, ha publicado varios videos para desacreditarla ante la opinión pública.

Citando a Alejandro Vergel, quien se presenta como periodista pero no es más que una activista del Pacto Histórico, Deisy Jiménez aseguró que se está recurriendo a una estrategia baja para callarla.

Nuevo video entre el expresidente Gustavo Petro y Deicy Jiménez. Foto: SEMANA

“Solo diré que acudir a las bodegas es un plan bastante sencillo”, señaló Deicy Jiménez en una historia de su red social Instagram. “Tanto que algunos prefieren imaginar que el Gobierno me instrumentaliza o que quizás me han pagado para hablar (emoji de risa).

Esto en referencia a uno de los tantos videos de Verjel en los que ha planteado que el Gobierno de Abelardo De La Espriella está utilizando a Deicy Jiménez para desacreditar a Gustavo Petro.

Jiménez respondió de manera tajante a esos señalamientos y aseguró que no tiene ningún interés en divulgar mentiras.

“(...) no necesito inventar historias ni atribuirles intenciones que no tienen”, aseveró.

Deicy Jiménez reiteró todo lo que le contó a SEMANA, señalando que después de que estalló el escándalo, los implicados quieren posar de víctimas.

En este punto, le envió un mensaje directo al expresidente Petro.

“El problema es que el señor Petro parecía creerse el dueño del mundo. Quizás porque eso le resultaba más fácil disponer de los recursos del Estado que sacar dinero de su propio bolsillo”

“Y si no es capaz de ayudar a las mujeres que instrumentaliza, entonces que busque otra manera de complacerse”: