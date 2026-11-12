Un nuevo secuestro se registró en el departamento del Cauca. Ahora, un hombre de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) terminó secuestrado, al parecer, por las disidencias de las Farc en Caloto. La víctima de este plagio fue identificada por las autoridades como Alex Herrera Aguirre, quien pertenece al esquema de seguridad del alcalde de esta población caucana.

De acuerdo con la información de las autoridades, los ilegales se robaron hasta el vehículo en el que este se movilizaba. Los integrantes de la Fuerza Pública han desplegado todo un operativo con el fin de dar con el escolta. Hasta el momento, no hay reporte oficial del caso que ha generado temor entre los residentes de esta zona de Colombia, quienes han pedido en varias oportunidades mayor presencia del Estado.

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