Logo
Login
Regiones

Secuestran a uno de los escoltas de la UNP asignados al esquema de seguridad del alcalde de Caloto, Cauca

Las autoridades despliegan un operativo para dar con el hombre de protección en poder de los ilegales.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

12 de noviembre de 2026 a las 6:29 a. m.
Líderes sociales y comunitarios de Caloto reportaron el presunto secuestro de Alex Herrera Aguirre, escolta vinculado a la administración municipal del norte del Cauca.
Líderes sociales y comunitarios de Caloto reportaron el presunto secuestro de Alex Herrera Aguirre, escolta vinculado a la administración municipal del norte del Cauca. Foto: Suministradas

Un nuevo secuestro se registró en el departamento del Cauca. Ahora, un hombre de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) terminó secuestrado, al parecer, por las disidencias de las Farc en Caloto. La víctima de este plagio fue identificada por las autoridades como Alex Herrera Aguirre, quien pertenece al esquema de seguridad del alcalde de esta población caucana.

De acuerdo con la información de las autoridades, los ilegales se robaron hasta el vehículo en el que este se movilizaba. Los integrantes de la Fuerza Pública han desplegado todo un operativo con el fin de dar con el escolta. Hasta el momento, no hay reporte oficial del caso que ha generado temor entre los residentes de esta zona de Colombia, quienes han pedido en varias oportunidades mayor presencia del Estado.

En desarrollo...

Temas relacionados
UNPCaucasecuestro