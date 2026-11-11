Cuarto ataque terrorista al peaje de Mondomo en la vía Panamericana: Ejército hace presencia en la zona

Un cuarto ataque terrorista se registró este miércoles, 11 de noviembre, en el peaje de Mondomo, en la vía Panamericana, en el departamento del Cauca, por cuenta de las disidencias de las Farc, que pretenden imponer sus reglas de horror. Equipos especializados del Ejército Nacional se encuentran adelantando operaciones militares en la zona para contrarrestar este tipo de acciones terroristas.

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Según la información conocida por SEMANA, los ilegales lanzaron explosivos sobre la infraestructura de los peajes desde drones, con el fin de no permitir que los trabajadores que adelantaban las reparaciones del mismo continuaran.

Este no es el único atentado del que ha sido blanco este punto de la vía Panamericana:

Artefacto explosivo que destruyó la infraestructura: 8/8/2026.

Hostigamiento a los alrededores del peaje: 28/9/2026.

Artefacto explosivo que destruyó parte de la infraestructura reconstruida: 7/11/2026.

Hostigamiento a los alrededores del peaje: 11/11/2026.

Fuentes de la inteligencia militar le dijeron a SEMANA que tropas del Ejército Nacional realizan un barrido por la zona, con el fin de verificar que no hayan dejado cargas explosivas para afectar la tropa.

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“Normalmente, lo que hacen es que realizan este tipo de atentados para que desde el Ejército se despliegue una tropa para la zona y poder dejar esas novedades por los duros golpes que se les están dando a las disidencias”, explicaron.