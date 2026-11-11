Una bala lo alejó de sus planes: Daddy Yankee recordó la difícil experiencia que cambió su vida para siempre

Luego de construir una carrera llena de éxitos que lo llevaron a consolidarse como una de las leyendas del género urbano, Daddy Yankee sorprendió a sus fanáticos en 2023 al anunciar su retiro de la música que, para ese momento, se suponía sería definitivo.

Su anuncio lo hizo tras finalizar un show en el Coliseo de Puerto Rico, asegurando que le daría un giro a su vida para dedicarla por completo a su fe en Cristo: “No es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito”, dijo.

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Poco después, a través de una publicación realizada desde su cuenta de Instagram, el artista puertorriqueño escribió: “Cristo vive en mí y yo viviré para él. Este es el final de un capítulo y el comienzo de uno completamente nuevo”.

Aunque todos sus fans daban por terminada esta etapa de su vida como un referente del reguetón, recientemente Yankee volvió a causar sorpresa al confirmar que volvería a la industria musical.

El episodio que cambió su vida para siempre

Durante una entrevista con Don Francisco, Daddy Yankee recordó la difícil experiencia que cambió su vida para siempre, antes de definir su futuro artístico cuando, siendo apenas un adolescente, quedó en medio de una balacera y terminó siendo víctima de un hecho violento en el que se encontraba en el lugar equivocado.

En aquella época, Ramón Luis Ayala, nombre de pila del artista, soñaba con ser beisbolista; sin embargo, a raíz de las consecuencias que le dejó este incidente, se acercó a la música y encontró en ella una oportunidad para brindar apoyo a su familia y consolidarse como una leyenda del reguetón.

“Hay que darle pa’ lante a la vida, yo creo que de todo lo que he vivido estoy muy agradecido”, comentó.

Por otro lado, aclaró la razón detrás de su retiro en 2023, confesando que se sentía desgastado y quería descansar. “Llevaba 30 años sin parar, de verdad que tenía una visión muy diferente en aquel momento”.

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Después de esto, afirmó que la vida le trajo muchas sorpresas porque “sí estaba despegado del ser y el hacer. O sea, estaba haciendo mucho, pero mi ser estaba despegado de mi propio ser y quería darme la oportunidad de reencontrarme, nuevamente estar en el centro y comenzar de cero”, detalló.

Mientras retoma su camino en la música, Daddy Yankee mencionó que se encuentra enfocado en el amor propio y en reconocer las cosas que le ofrece la vida: “Aprender que los momentos más difíciles son enseñanzas y en ocasiones hay maestros que vienen disfrazados de heridas”.