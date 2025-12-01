Daddy Yankee vuelve a demandar a su exesposa y a reconocido productor por presunto desvío de regalías y apropiación de derechos de autor

El rey del reggaetón, Daddy Yankee, ha intensificado su guerra judicial al presentar una nueva demanda federal contra su exesposa Mireddys González y el reconocido productor Raphy Pina.

El artista, ahora dedicado a predicar la palabra como pastor cristiano, radicó una millonaria demanda junto a su compañía Los Cangris Inc. en contra de ambas personas acusándolos presuntamente de encabezar un esquema fraudulento para desviar regalías y manipular derechos de autor de al menos 15 canciones emblemáticas del artista.

El recurso, radicado el sábado 29 de noviembre de 2025 en la Corte Federal del Distrito de Puerto Rico, invoca leyes como el RICO Act por presunto crimen organizado, y busca indemnizaciones millonarias, además de la corrección inmediata de registros oficiales.​

Esta no es la primera ronda en el ring legal para Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre real del intérprete de Gasolina.

La pareja se separó en 2023 tras más de 20 años de matrimonio, un divorcio que se formalizó en 2024 y que rápidamente derivó en pleitos por el control de empresas, marcas y catálogos musicales compartidos. Desde entonces, las tensiones han escalado rápidamente, en marzo de 2025, Daddy Yankee demandó a González y a su hermana por 250 millones de dólares, alegando decisiones financieras irresponsables y violaciones fiduciarias en la gestión de sus negocios.

La nueva demanda detalla un presunto fraude que habría iniciado en 2015, cuando Pina, exmánager de Yankee, comenzó a identificarse como coautor en temas sin haber contribuido creativamente.

Según el documento, revelado por el medio puertorriqueño El Nuevo Día, el productor manipulaba las hojas en las que se reparten los porcentajes de propiedad entre colaboradores para asignar regalías a empresas como Pina Records, Mafer Music Publishing y Prendi Publishing Trust.

González, exesposa del reguetonero, desde su rol ejecutivo, junto a abogados como Edwin Prado y Andrés Coll, habrían legitimado estos cambios, desviando ingresos de éxitos que generaron millones durante una década.​

Desde su divorcio, Daddy Yankee ha buscado recuperar el control de Los Cangris Inc., su empresa principal, alegando que su exesposa tomaba decisiones que ponían en riesgo su legado. En octubre, volvió a demandarla para bloquear su influencia sobre marcas comerciales, advirtiendo daños irreparables si perdía acceso a sus derechos.