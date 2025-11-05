Daddy Yankee y Bizarrap explotaron las redes con una nueva Music Session; esta es la letra completa

Hace algunos días, Daddy Yankee y Bizarrap emocionaron a sus millones de seguidores en redes sociales al revelar que estarían próximos a lanzar su colaboración. Se trata de la Sesión 66 del productor argentino que han generado expectativa y han roto récords a nivel mundial.

El éxito del nuevo producto musical fue tan grande que sumó más de 2 millones de vistas después de tres horas de su publicación, las cuales siguen aumentando y generando comentarios entre sus fanáticos.

“Daddy Yankee volvió, pero no para regresar al mundo, sino para demostrar, que aunque se haya retirado, sigue siendo el patrón del reguetón”; “Llegaron a recordarnos quién manda”; “DY deberia ser considerado patrimonio de la humanidad” y “Me hizo revivir una nostalgia que no puedo describir con palabras, simplemente grandeza Bizarrap y Daddy Yankee”, escribieron sus admiradores.

Esta es la letra completa de Music Sessions #0/66

Nueva temporada ya empezó, dale play.

Sonido de abajo, pizza rap, suena el bass.

Código 787, área cerca el ton.

Por la batería que llegó el reggaetón.

Que lo bueno se metió para tu casa,

Ray y C. Misterio levantando la raza.

Anda con el poder que todos los males arrasa,

todo el mundo me dice: “¿Qué te pasa?”.

Si me preguntan, a nadie yo le debo.

Cuando me vaya de aquí, nada me llevo.

Solo me voy con un amor verdadero,

los pies en la tierra, siempre mirando al cielo.

Si nos echamos aquí, se le nota el barrio.

Mi flow eterno ya no es legendario.

No te estoy hablando de dólar, pero traigo el cambio.

Es muy padre quien llena el estadio.

Con mi copa para todas las caminas,

que me pone la vitamina,

la verdad era la gasolina.

Y nada, no me deja parar en la esquina

de esa tusa argentina.

¿Qué tú quieres que te diga?

Si me preguntan, a nadie yo le debo.

Cuando me vaya de aquí, nada me llevo.

Solo me voy con un amor verdadero,

los pies en la tierra, siempre mirando al cielo.

Más sigo...

¡Venga los mozos!

¡Fuego!

Pizza, búscate la pizza,

que se la diviertan, que el enemigo una pisa.

Está viendo cómo el carrero hace la ceniza,

esto no lo para ni la patrulla fronteriza.

Nueva temporada ya empezó, dale play.

Sonido de abajo, pizza rap, suena el bass.

Código 887 ahí hace el calentón,

por la batería que llegó el reggaetón.

Que lo bueno se metió para tu casa,

Ray sin misterio levantando la raza.

Anda con el poder que todos los males arrasa.

Todo el mundo me dice: “¿Qué te pasa?”.

Si me preguntan, a nadie yo le debo.

Cuando me vaya de aquí, nada me llevo.

Solo me voy con un amor verdadero,

los pies en la tierra, siempre mirando al cielo.

¡Fuego!

¡Fuego!