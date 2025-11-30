Suscribirse

Música

“¡Qué nivel!”: las reacciones que dejó el concierto de J Balvin en Medellín tras más de seis horas de música y sorpresas

El paisa compartió escenario con más de diez artistas legendarios del género urbano y se mostró bastante emotivo durante todo el espectáculo.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Redacción Gente
30 de noviembre de 2025, 3:24 p. m.
J Balvin en Medellín
Así fue el concierto de J Balvin en Medellín 2025. | Foto: Captura de pantalla redes sociales

Medellín vivió una de las noches musicales más emocionantes del año con la llegada de J Balvin al Estadio Atanasio Girardot la noche del sábado, 29 de noviembre.

A lo largo del día, la expectativa entre sus seguidores era enorme y, una vez inició el show, no tardaron en reaccionar con emoción ante las sorpresas que el artista paisa tenía preparadas.

Uno de los detalles del espectáculo que más sorprendió a los asistentes fue la cantidad de artistas que acompañaron al intérprete de In da Getto en el escenario, entre ellos Maluma, uno de sus más grandes rivales en el género urbano.

Contexto: Así se vivió el concierto de Dua Lipa en Bogotá: emocionante interpretación de un clásico de Shakira causó furor entre sus ‘fans’

En tarima también hicieron presencia DJ Snake, el rapero estadounidense 50 Cent, Reykon, Ryan Castro, Tito el Bambino, Jowell y Randy, Lennox, Daddy Yankee, Feid (Ferxxo) y otros invitados que transformaron la noche en una auténtica fiesta, fusionando el reguetón con el trap, un género que actualmente está de moda entre los jóvenes, especialmente en Medellín.

Por otro lado, hubo quienes aplaudieron las emotivas palabras que J Balvin compartió con cada uno de sus colegas, principalmente con Maluma, con quien terminó protagonizando un emotivo y fuerte abrazo que marcó una escena inolvidable para sus fanáticos.

“Me siento orgulloso de que sean de mi país y de mi ciudad, gracias J Balvin porque nuestra bandera siempre llegará a todo el mundo por tu arte 💛💙❤️ FUE BRUTAL 👏🏻”; “lo que hizo hoy J Balvin no es otra cosa que la más grande demostración de agradecimiento y el respeto de un artista por la cultura, la música y el público al que se debe. José Álvaro Osorio Balvin, una leyenda en la historia de la música Latina”, son algunos halagos que ha recibido el artista a través de las redes sociales luego de su concierto en su ciudad natal.

Otro detalle que han destacado en redes es la duración del show, pues fueron más de seis horas de música y otras sorpresas que mantuvieron la euforia de principio a fin. Por ello, muchos aseguraron haber presenciado un espectáculo verdaderamente legendario.

Contexto: Esposa de Luis Díaz lució costosa cartera en partido del Bayern Múnich; supera los $100 millones

“Tres cosas por decir del concierto de J Balvin: 1. José es el artista más grande del reggaetón en Colombia por siempre; 2. La gente ama a Ryan Castro; 3. Maluma es el hombre más lindo de Colombia”; “J Balvin, otra vez haciendo el mejor concierto en la historia de Colombia. El mejor artista en la historia de este país, marcando un antes y después en todo el género urbano”, escribieron otros internautas en X.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Él es Vicent Pelluard, el esposo y padre del primer hijo de Mariana Pajón

2. Murió en Medellín Kanabico Objetor, reconocido influencer político de la ciudad

3. Inicia reunión entre altos funcionarios de Estados Unidos y la delegación de Ucrania en Florida

4. Gustavo Petro rechaza cierre del espacio aéreo en Venezuela y envía nuevo mensaje a Donald Trump

5. El CM del Bayern Múnich enloquece con gracioso meme sobre Luis Díaz y su magia: “La vida es simple”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

J BalvinMedellínConciertos

Noticias Destacadas

J Balvin en Medellín

“¡Qué nivel!”: las reacciones que dejó el concierto de J Balvin en Medellín tras más de seis horas de música y sorpresas

Redacción Gente
J Balvin y Maluma

Así fue la emotiva escena que protagonizó J Balvin junto a Maluma durante su show en Medellín; se viralizó rápidamente en redes

Redacción Gente
Johanna Fadul habló de pérdida que sufrió.

Johanna Fadul recordó la pérdida de sus bebés con conmovedoras declaraciones: “Fueron siete meses haciendo todo para ellas”

Redacción Gente

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.