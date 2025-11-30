“¡Qué nivel!”: las reacciones que dejó el concierto de J Balvin en Medellín tras más de seis horas de música y sorpresas

Medellín vivió una de las noches musicales más emocionantes del año con la llegada de J Balvin al Estadio Atanasio Girardot la noche del sábado, 29 de noviembre.

A lo largo del día, la expectativa entre sus seguidores era enorme y, una vez inició el show, no tardaron en reaccionar con emoción ante las sorpresas que el artista paisa tenía preparadas.

Uno de los detalles del espectáculo que más sorprendió a los asistentes fue la cantidad de artistas que acompañaron al intérprete de In da Getto en el escenario, entre ellos Maluma, uno de sus más grandes rivales en el género urbano.

En tarima también hicieron presencia DJ Snake, el rapero estadounidense 50 Cent, Reykon, Ryan Castro, Tito el Bambino, Jowell y Randy, Lennox, Daddy Yankee, Feid (Ferxxo) y otros invitados que transformaron la noche en una auténtica fiesta, fusionando el reguetón con el trap, un género que actualmente está de moda entre los jóvenes, especialmente en Medellín.

el concierto de j balvin básicamente pic.twitter.com/XjE7hJGee3 — Josema (@tuamigojosema) November 30, 2025

Por otro lado, hubo quienes aplaudieron las emotivas palabras que J Balvin compartió con cada uno de sus colegas, principalmente con Maluma, con quien terminó protagonizando un emotivo y fuerte abrazo que marcó una escena inolvidable para sus fanáticos.

J Balvin es la cabra 🐐🇨🇴🙌🏻 pic.twitter.com/Ca7Xc1h14N — Jainer Rosales (@jainer06) November 30, 2025

“Me siento orgulloso de que sean de mi país y de mi ciudad, gracias J Balvin porque nuestra bandera siempre llegará a todo el mundo por tu arte 💛💙❤️ FUE BRUTAL 👏🏻”; “lo que hizo hoy J Balvin no es otra cosa que la más grande demostración de agradecimiento y el respeto de un artista por la cultura, la música y el público al que se debe. José Álvaro Osorio Balvin, una leyenda en la historia de la música Latina”, son algunos halagos que ha recibido el artista a través de las redes sociales luego de su concierto en su ciudad natal.

J Balvin a Maluma: "De ser una de mis mayores competencias a ser como un hermano, te amo y te quiero". pic.twitter.com/PMgeel4OQi — Cambio ♤ (@Caambio_) November 30, 2025

Otro detalle que han destacado en redes es la duración del show, pues fueron más de seis horas de música y otras sorpresas que mantuvieron la euforia de principio a fin. Por ello, muchos aseguraron haber presenciado un espectáculo verdaderamente legendario.

El respeto de Yankee no lo tiene cualquiera y J Balvin se lo supo ganar. Palabras del Boss en el concierto de #Jbalvin en Medellín pic.twitter.com/5T45H5xC2M — Alexis Alvarez (@alexisalvarezco) November 30, 2025

“Tres cosas por decir del concierto de J Balvin: 1. José es el artista más grande del reggaetón en Colombia por siempre; 2. La gente ama a Ryan Castro; 3. Maluma es el hombre más lindo de Colombia”; “J Balvin, otra vez haciendo el mejor concierto en la historia de Colombia. El mejor artista en la historia de este país, marcando un antes y después en todo el género urbano”, escribieron otros internautas en X.