Suscribirse

Gente

J Balvin envió mensaje a la familia de Miguel Uribe Turbay: “era una gran persona, con una visión muy clara”

La cámara ardiente del exsenador Miguel Uribe Turbay se extenderá hasta el miércoles 13 de agosto, al mediodía, cuando la Catedral Primada de Colombia lo reciba por última vez.

Redacción Gente
12 de agosto de 2025, 6:42 p. m.
J Balvin envió mensaje a la familia de Miguel Uribe Turbay,
J Balvin envió mensaje a la familia de Miguel Uribe Turbay. | Foto: GETTY IMAGES /Collage SEMANA

La noticia sobre la muerte del senador Miguel Uribe Turbay sigue impactando a toda Colombia. Tras la confirmación del fallecimiento, el ataúd con el cuerpo del militante del Centro Democrático permanece en el Capitolio Nacional para que sus amigos, compañeros y otras personas puedan darle el último adiós. La cámara ardiente del exsenador se extenderá hasta el miércoles 13 de agosto, al mediodía.

Durante el primer día de sepelio de Miguel Uribe Turbay, su esposa María Claudia Tarazona dio su primera aparición a los medios tras la trágica noticia y señaló que “para honrar a Miguel solo debe haber amor en nuestros corazones, porque eso era lo que habitaba en el corazón de él, solo amor”.

Contexto: Colombia despide a Miguel Uribe Turbay: “Soñaba con un país donde ningún niño repitiera la historia que hoy su hijo está viviendo”
Homenaje póstumo al senador, Miguel Uribe Turbay.
Maria Claudia Tarazona con Miguel Uribe Londoño. | Foto: HELEN RAMÍREZ

Mientras el país se despide del senador, diversas voces siguen expresando su pesar y solidaridad. Una es la de J Balvin, quien a través de sus redes sociales envió un mensaje cargado de emotividad y reflexión.

Aunque J Balvin no conocía personalmente a Miguel Uribe Turbay, su mensaje dejó claro que reconocía en el político a una persona de valores y visión clara, cuya partida ha generado un profundo impacto emocional.

Lo más leído

1. Advierten el supuesto plan que tendría el Gobierno Petro de cara a las elecciones 2026: “Ese papayazo”
2. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante
3. Bandera que elevó la tensión entre Perú y Colombia fue puesta por Daniel Quintero
Contexto: Cantantes, actores y más celebridades de Colombia se pronuncian tras muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

“Por aquí, triste con la muerte de Miguel Uribe. Teníamos la fe de que iba a salir adelante, pero bueno, las cosas de la vida no sabemos cómo funcionan. Le mando un abrazo muy grande a su familia. Oraciones. Nunca tuve la oportunidad de conocerlo, pero se veía que era una gran persona, con una visión muy clara”, dijo el artista en una publicación de Instagram, acompañando sus palabras con un video en el que expresaba su tristeza y preocupación por el contexto país.

Contexto: En medio del dolor, colombianos despiden a Miguel Uribe Turbay en cámara ardiente en el Congreso de la República
J Balvin se presenta en el Barclays Center en Brooklyn como parte de la gira norteamericana 2025 "Back to the RAYO" el 30 de marzo de 2025 en la ciudad de Nueva York. (Foto de Roy Rochlin/Getty Images)
J Balvin es uno de los cantantes colombianos con mayor trayectoria internacional. | Foto: Getty Images

El cantante antioqueño, residente en Estados Unidos, se mostró afectado no solo por la pérdida individual, sino también por las circunstancias de violencia que siguen afectando a Colombia. “De verdad que duele, duele mucho que pase esto en el país. No podemos dejar que estas cosas sigan sucediendo. Un abrazo a su familia. Se cuidan”, añadió, haciendo un llamado a la unidad y a la paz en medio de la crisis que atraviesa la nación.

Contexto: Desgarrador momento en el que María Claudia Tarazona se quiebra y llora en el ataúd de Miguel Uribe Turbay

En su mensaje, J Balvin también se solidarizó con la familia del fallecido senador, especialmente con María Claudia Tarazona. El artista también hizo un llamado a no perder la esperanza y a que la sociedad colombiana luche por una paz duradera, lejos de la sombra de la violencia que ha golpeado a numerosas familias.

Contexto: Juanes y Laura Tobón se pronuncian tras el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, “a despertar la conciencia”

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Corrupción en la UNGRD: por decisión de la juez, audiencia clave contra Sneyder Pinilla será reservada

2. Se prenden las alarmas por calor extremo en Texas: estas son las ciudades donde podría haber temperaturas récord

3. J Balvin envió mensaje a la familia de Miguel Uribe Turbay: “era una gran persona, con una visión muy clara”

4. Federico Gutiérrez enciende alarmas tras revelación de SEMANA: “Quieren eliminar físicamente a quienes somos oposición a Petro”

5. Marco Rubio muestra su preocupación por Colombia: “Petro ha sido bastante errático”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

J BalvinMiguel UribeMiguel Uribe Turbaymuerte

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.