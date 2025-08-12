J Balvin envió mensaje a la familia de Miguel Uribe Turbay: “era una gran persona, con una visión muy clara”

La noticia sobre la muerte del senador Miguel Uribe Turbay sigue impactando a toda Colombia. Tras la confirmación del fallecimiento, el ataúd con el cuerpo del militante del Centro Democrático permanece en el Capitolio Nacional para que sus amigos, compañeros y otras personas puedan darle el último adiós. La cámara ardiente del exsenador se extenderá hasta el miércoles 13 de agosto, al mediodía.

Durante el primer día de sepelio de Miguel Uribe Turbay, su esposa María Claudia Tarazona dio su primera aparición a los medios tras la trágica noticia y señaló que “para honrar a Miguel solo debe haber amor en nuestros corazones, porque eso era lo que habitaba en el corazón de él, solo amor”.

Maria Claudia Tarazona con Miguel Uribe Londoño. | Foto: HELEN RAMÍREZ

Mientras el país se despide del senador, diversas voces siguen expresando su pesar y solidaridad. Una es la de J Balvin, quien a través de sus redes sociales envió un mensaje cargado de emotividad y reflexión.

Aunque J Balvin no conocía personalmente a Miguel Uribe Turbay, su mensaje dejó claro que reconocía en el político a una persona de valores y visión clara, cuya partida ha generado un profundo impacto emocional.

“Por aquí, triste con la muerte de Miguel Uribe. Teníamos la fe de que iba a salir adelante, pero bueno, las cosas de la vida no sabemos cómo funcionan. Le mando un abrazo muy grande a su familia. Oraciones. Nunca tuve la oportunidad de conocerlo, pero se veía que era una gran persona, con una visión muy clara”, dijo el artista en una publicación de Instagram, acompañando sus palabras con un video en el que expresaba su tristeza y preocupación por el contexto país.

J Balvin es uno de los cantantes colombianos con mayor trayectoria internacional. | Foto: Getty Images

El cantante antioqueño, residente en Estados Unidos, se mostró afectado no solo por la pérdida individual, sino también por las circunstancias de violencia que siguen afectando a Colombia. “De verdad que duele, duele mucho que pase esto en el país. No podemos dejar que estas cosas sigan sucediendo. Un abrazo a su familia. Se cuidan”, añadió, haciendo un llamado a la unidad y a la paz en medio de la crisis que atraviesa la nación.