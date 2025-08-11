Juanes y Laura Tobón se pronuncian tras el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, “a despertar la conciencia”

El senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay falleció luego de un poco más de dos meses en en estado crítico tras el atentado sufrido el 7 de junio en el barrio Modelia, Bogotá. La noticia fue confirmada por su esposa María Claudia Tarazona la mañana del lunes 11 de agosto a través de un sentido mensaje en redes sociales.

“Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro.Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti.Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad.Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”, fueron las emotivas palabras.

Tras conocerse la noticia, su hermana, María Carolina Hoyos, compartió “Miguel Guerrero, esta fue la voluntad de Dios. No encuentro explicaciones, pero no me queda más que asumir este nuevo dolor con fe. Estoy segura que nuestra mamá, que tanto te ama, te recibe hoy con los brazos abiertos”.

Tras los mensajes, la Fundación Santa Fe, a donde fue remitido Miguel Uribe la noche del sábado 7 junio luego de ser víctima de un atentado durante un acto de campaña en el barrio Modelia, en Bogotá, emitió el decimoséptimo y último parte médico sobre el senador.

En el parte médico firmado por el doctor Adolfo Llinás Volpe, director médico de la institución médica, se asegura que “ el senador Miguel Uribe Turbay ha fallecido a la 1:56 a.m. de la madrugada de hoy”.

Así mismo, el comunicado aseguró que “el equipo a cargo del cuidado del señor Uribe Turbay en todas las áreas de la institución trabajó incansablemente estos más de dos meses desde su ingreso gravemente herido”.

SANTO ROSARIO POR LA SALUD DE MIGUEL URIBE TURBAY, EN LA FUNDACIÓN SANTA FE. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Tras los emotivos mensajes, algunas de las primeras reacciones al fallecimiento de Miguel Uribe Turbay en el mundo de entretenimiento fue el del cantante paisa Juanes.

A través de una historia en su cuenta de Instagram el cantante escribió unas sentidas palabras. “Que la partida de Miguel Uribe Turbay sea un llamado urgente a despertar la conciencia de nuestra amada Colombia”.

Juanes y Laura Tobón se pronuncian sobre la muerte de Miguel Uribe Turbay | Foto: Instagram @juanes / @lauratobon

Entre las reacciones también se encuentran la de la modelo y empresaria Laura Tobón, quien también envió un mensaje en sus redes sociales. “Vuela alto Miguel. Ahora eres nuestro ángel. Gracias por tanto. Toda la fortaleza y amor para María Claudia Tarazona y su familia”, escribió.

Otra figura del mundo de entretenimiento que también se pronunció fue la presentadora Claudia Bahamón, quien escribió en sus redes sociales, “vuela a los brazos de tu madre. Duele el alma la muerte de Miguel Uribe. Manos siembran miedo y muerte, violencia y odio arrebataron su vida. Que su partida nos recuerde que ningún ideal vale más que la vida”.