Ramón Luis Ayala Rodríguez, más conocido como Daddy Yankee, es uno de los cantantes y compositores de reguetón que inició en el género urbano y se destacó por su amplia trayectoria en la industria.

A finales de 2022 sorprendió con el anuncio de retirarse de la carrera musical que lo hizo famoso tras un último concierto en Puerto Rico, con el que dio finalización a su gira llamada La meta.

Esto lo dijo tras determinar que quería dedicarse a la fe cristiana y compartir el mensaje de Cristo.

Sin embargo, después de los problemas legales que afrontó con su exesposa Mireddys González, volvió a la música y afirmó que en adelante se presentaría como DY buscando una identidad distinta a la que tuvo por años.

Daddy Yankee, artista puertorriqueño. | Foto: AFP

Adicionalmente, el empresario volvió a aparecer en los Premios Billboard de la Música Latina después de varios años y en una entrevista habló del camino que tomó desde que no siguió haciendo esa música que tanto lo caracterizó.

“Me atreví y dije frente al mundo: ‘Jesús es el camino, la verdad y la vida’. Lo digo con valentía, frente a todo el mundo, estoy muy orgulloso de mi señor y de presentarlo a donde quiera que voy”, expresó.

También mencionó estar feliz y agradecido porque muchas personas lo han apoyado en su decisión y han abierto su corazón para recibir el mensaje que está entregando.

“Me llena de alegría saber que ese propósito con el cual estoy haciendo música se está viendo a pesar de lo que estemos pasando. Pero bueno, hay que sonreírle a la vida”, comentó el artista.

Nueva misión de Daddy Yankee

El medio de comunicación ABC Diario publicó un video en el que, al parecer, el también productor discográfico se presentó el día 23 de octubre como “renacido” y habló de su nueva misión de “predicar el evangelio”.

“Yo sé que algún día voy a ver a mi papá de frente, eso va a llegar. Entonces, la palabra dice: cuando Dios te entregue esos talentos, él me va a decir, ¿qué tú hiciste con los talentos que yo te entregué? Y ahí yo pensaba: wow, ¿qué yo haré con la música? Yo quiero que cuando él me vea yo diga: papá, yo hice esto con estos talentos”, dijo.

Acuerdo entre Daddy Yankee y su expareja

La batalla legal entre el intérprete de Gasolina y Mireddys González comenzó hace dos semanas, poco después de anunciar su divorcio en redes sociales tras 29 años de matrimonio.