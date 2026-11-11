Don Omar sufrió una recaída en medio de su gira y anunció difícil decisión sobre sus próximos conciertos: “Me cuesta muchísimo”

Don Omar volvió a encender las alarmas sobre su estado de salud. A través de su cuenta oficial de Instagram, el cantante puertorriqueño emitió un comunicado oficial en el que confirmó que sufrió una nueva recaída a causa de la fuerte infección respiratoria que lo ha venido afectando durante los últimos días.
Ante esta situación, el reguetonero anunció difícil decisión sobre sus próximos conciertos, no sin antes expresar su frustración por la situación que atraviesa y que, además de afectarlo a él, también lo ha obligado a realizar algunos cambios de último momento en el marco de su gira mundial ‘The Last King World Tour’.
“Me cuesta muchísimo tener que volver a dirigirme a ustedes con una noticia como esta. Tenía toda la fe y la ilusión de poder cerrar esta primera etapa de nuestra gira cumpliendo con los tres conciertos que teníamos pendientes en Ontario, Las Vegas y Sait Lake City”, escribió el artista en el comunicado.
Posteriormente, explicó que después de regresar de los escenarios este pasado fin de semana en California y Arizona, tenía toda la esperanza de que su recuperación iba por buen camino. Sin embargo, tras su reciente recaída, detalló que por instrucciones médicas debe detenerse nuevamente y guardar reposo. “Seguir exponiendo mi salud en estas condiciones no sería responsable”, agregó.
Aunque Don Omar manifestó que comprende el malestar que esta situación puede ocasionar entre quienes ya habían organizado sus agendas, viajes y otros compromisos para asistir a sus conciertos, también fue enfático al señalar que se trata de una circunstancia que escapa de su control.
“Sé lo que significa pedirles comprensión por segunda vez y créanme que no es algo que tomo a la ligera. Durante toda esta gira he hecho lo posible por cumplir con cada uno de ustedes, y me duele profundamente no poder hacerlo ahora, cuando estábamos tan cerca de terminar esta primera etapa”, precisó.
En el mismo comunicado, tras ofrecer sus disculpas, el artista puertorriqueño aseguró que su mayor deseo sigue siendo poder reencontrarme con sus fanáticos. Sin embargo, también reconoció que por el momento debe aceptar que necesita tiempo para recuperarse completamente.
Mientras tanto, indicó que espera poder reprogramar los encuentros que tuvieron que ser suspendidos para hacerlos realidad muy pronto y regresar con mejores noticias. “Gracias por cada muestra de cariño que han hecho llegar. Los llevo conmigo y espero poder devolverles pronto todo ese amor desde el escenario”, concluyó Don Omar.