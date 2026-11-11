Video: el golazo de James Rodríguez con sonido ambiente y grabado desde la tribuna

James Rodríguez se inventó una obra de arte para empatar el partido de Atlético Nacional contra Once Caldas por las semifinales de la Copa BetPlay 2026 en la noche del martes. Sobre los 81 minutos, el volante cucuteño recibió una pelota aérea, controló de pecho y la mandó a guardar de primera intención.

Carlos Antonio Vélez se pronunció tras el primer gol de James Rodríguez con Atlético Nacional

Ese gol sirvió para dejar la serie abierta y rescatar un partido en el que Nacional volvió a dejar dudas.

Los que más disfrutaron el estreno goleador de James Rodríguez fueron los hinchas verdolagas que viajaron hasta Manizales. En redes sociales circula un video grabado desde la tribuna del Estadio Palogrande en el que se escucha el estallido cuando la pelota entra al arco defendido por Joan Parra.

James se acercó a la zona donde estaban ubicados los hinchas del cuadro verdolaga e hizo su celebración característica abriendo los brazos para recibir la ovación, esa misma que quedó inmortalizada tras su volea ante Uruguay en Brasil-2014.

Reacciones de la prensa deportiva

El golazo de James Rodríguez frente a Once Caldas fue noticia en todo el país. Las principales voces de la prensa deportiva destacaron la definición del volante cucuteño y su primera anotación oficial después de once meses de sequía.

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“Golazo y salvó a Nacional, eso fue James Rodríguez hoy. ¿Saben cuándo llegó el primer gol de James? En el partido más determinante que ha jugado Nacional desde que llegó. Este es el partido más determinante, todos los demás eran fase regular", apuntó Eduardo Luis, narrador de Win Sports.

Antes del partido frente a Once Caldas por Copa BetPlay, James había rozado el gol ante Santa Fe por Liga y tenía tres asistencias en su haber. “James aparece con la camiseta de Nacional y anota el primer gol con el conjunto verdolaga y el primer gol en primera división de nuestro país”, añadió Eduardo.

“Para este tipo de partidos es que Atlético Nacional trajo a James Rodríguez. Ni en este partido, ni a lo largo de la temporada, hemos visto al gran James, pero tiene que aparecer en momentos así, en momentos donde Atlético Nacional parecía no encontrar las vías”, opinó Juan Felipe Cadavid.

El comentarista considera que James no estaba siendo la gran figura del partido ante Once Caldas, pero la mandó adentro cuando le quedó. “Los grandes aparecen en esos momentos”, agregó.

“En la recta final y con 10 jugadores cada equipo, un balón al área es recibido por James con el pecho y luego de bajar le pegó a un palo, salvando así los muebles. Una vez más, Nacional no puede cerrar un partido con su arco en cero y es el primer gol de James en 976 minutos jugados hasta ahora”, apuntó Carlos Antonio Vélez por su parte.

El partido de vuelta entre Nacional y Once Caldas se disputará el miércoles de la próxima semana, pero esta vez en el Atanasio Girardot con la hinchada del cuadro verde haciendo las veces de local.