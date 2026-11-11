Ataque a RCN: autoridades entregan nuevos detalles sobre los detenidos

Durante la madrugada de este miércoles 11 de noviembre, se vivieron momentos de tensión en la sede del medio de comunicación RCN en Cali, Valle del Cauca, luego de que se registrara un atentado con un artefacto explosivo lanzado hacia las instalaciones.

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Asimismo, de acuerdo con la información compartida por el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, solo se identificaron daños materiales en el lugar, pero no se presentó ninguna persona herida o lesionada por la explosión.

Tras el ataque, varios uniformados se movilizaron hasta el lugar, donde, gracias a una pronta respuesta, se pudo capturar a dos hombres señalados como sospechosos de la investigación. Sin embargo, con el transcurso de las horas, la Policía Metropolitana de Cali determinó que ninguno de los detenidos tendría algo que ver con el hecho.

“He ordenado el despliegue de todas las capacidades de la Fuerza Pública y de los organismos de inteligencia para identificar, ubicar y capturar cuanto antes a los responsables de este acto criminal”, escribió De La Espriella sobre el hecho.

La situación se presentó en horas de la madrugada, más exactamente a las 3:20, hora en la que, según lo señalado, no se encontrarían tantas personas en el lugar, sino únicamente los encargados de la seguridad.

Asimismo, el atentado se da luego de varias alertas dadas por las autoridades sobre amenazas atribuidas al Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra algunos medios de comunicación, como Caracol y el mismo RCN. Sin embargo, hasta el momento, no se ha determinado si la situación reciente está relacionada con esas intimidaciones.

Además, el ataque ha despertado las críticas de diferentes autoridades. Por ejemplo, De La Espriella también manifestó: “¡LA PRENSA SE RESPETA! No permitiremos que ningún grupo narcoterrorista pretenda silenciar, intimidar o someter a los medios de comunicación mediante la violencia".

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, se pronunció sobre lo ocurrido y rechazó el hecho. El mandatario, a su vez, anunció una recompensa de veinte millones de pesos para aquellas personas que tengan información que permita identificar y capturar a los responsables.

“La violencia y las amenazas contra los medios de comunicación son inaceptables. La libertad de prensa se respeta y el derecho a informar no puede ser silenciado por ningún acto de intimidación”, afirmó Eder.

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Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, también expresó su rechazo. En el mensaje, la funcionaria indicó que la violencia y la intimidación no se pueden convertir en una herramienta para callar a “quienes informan”.

Se espera que en las próximas horas se tengan nuevos detalles de la situación y las autoridades sigan adelantando las labores de investigación para esclarecer lo ocurrido.