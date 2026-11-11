Lanzan explosivo contra sede de RCN en Cali: esto se sabe del ataque terrorista

Un nuevo ataque con explosivos se registró durante la madrugada de este miércoles, 11 de noviembre, en las instalaciones de RCN en Cali, Valle del Cauca. De acuerdo con la información preliminar, solo hubo daños materiales, pues en la zona únicamente estaba el personal de seguridad.

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SEMANA supo que el atentado con explosivo se registró sobre las 3:20 de la madrugada. Al parecer, lo ejecutaron dos personas que terminaron siendo capturadas por las autoridades, de quienes no se conocen muchos detalles.

Este es el segundo ataque terrorista registrado recientemente en la sede de RCN, pues en 2025, las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Marlon lanzaron un atentado que, por fortuna, no dejó personas lesionadas.

El atentado de este 11 de noviembre ocurrió después de las alertas dadas por las autoridades que advirtieron que la guerrilla del ELN pretendía cometer un atentado contra Caracol Televisión, RCN y Caracol Radio. Luego de esta situación, el presidente Abelardo De La Espriella sostuvo que iba a garantizar la seguridad de los periodistas y demás trabajadores de medios de comunicación.

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De La Espriella, por medio de su cuenta en la red social X, rechazó el acto terrorista y dijo que toda la capacidad del Estado se encuentra al frente de este caso.

“He ordenado el despliegue de todas las capacidades de la Fuerza Pública y de los organismos de Inteligencia para identificar, ubicar y capturar cuanto antes a los responsables de este acto criminal. La explosión causó daños materiales en las instalaciones, pero no dejó personas heridas. A los periodistas, comunicadores y trabajadores de los medios de comunicación les expreso toda mi solidaridad”, expresó el presidente.

Al mismo tiempo, precisó que desde su Gobierno brindarán todas las garantías necesarias para que el periodismo ejerza su profesión de manera libre y sin presión de los grupos armados ilegales.

“¡LA PRENSA SE RESPETA! No permitiremos que ningún grupo narcoterrorista pretenda silenciar, intimidar o someter a los medios de comunicación mediante la violencia. ¡NO NOS VAN A INTIMIDAR! En Colombia se garantiza la libertad de informar y el Estado actuará con toda su capacidad para llevar a los responsables ante la justicia”, agregó.