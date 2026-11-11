Sectores políticos rechazan el ataque terrorista contra instalaciones de RCN en Cali: “La libertad de prensa requiere garantías”

Un artefacto explosivo fue lanzado en contra de las instalaciones de RCN en la ciudad de Cali, en Valle del Cauca, durante la madrugada de este miércoles 11 de noviembre.

Presidente De La Espriella rechaza atentado terrorista contra RCN en Cali: “La prensa se respeta”

De acuerdo con las primeras informaciones, el objeto habría sido arrojado desde una motocicleta justo cuando en la sede del medio de comunicación solo estaba el personal que brinda la seguridad de las instalaciones.

La situación ha despertado una ola de reacciones en todo el país por parte de diferentes sectores políticos y sociales, ya que se da pocos días después de que la Fiscalía confirmara que hay información sobre planes para atentar contra algunos medios.

El ministro de Defensa, Jorge Mora, se pronunció para rechazar de manera categórica el ataque. “La Fuerza Pública intensificará las acciones operacionales y de inteligencia para identificar, ubicar y capturar a los responsables de estos hechos”, dijo en su cuenta de X.

“No habrá tregua contra quienes amenacen la libertad de prensa y la seguridad de los colombianos. Proteger a los periodistas y garantizar la libertad de informar es defender la democracia”, agregó.

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, también condenó lo sucedido y dejó en claro que la libertad de prensa es un pilar de la democracia y, por lo mismo, sostuvo que proteger a los medios es defender el derecho de todos los ciudadanos a estar informados.

“Rechazamos las amenazas contra los medios de comunicación en Colombia y, especialmente, el más reciente ataque con granada ocurrido en Cali. La violencia y la intimidación no pueden convertirse en herramientas para callar a quienes informan”, expresó.

Por último, se solidarizó con los periodistas y los medios en general. “Su protección debe ser un compromiso de todos”, señaló.

La Contraloría General de la República también se pronunció a través de su cuenta de X. “La violencia jamás puede ser un mecanismo de intimidación contra quienes ejercen la labor de informar, pilar fundamental de nuestra democracia”, manifestó.

Lanzan explosivo contra sede de RCN en Cali: esto se sabe del ataque terrorista

“Hacemos un llamado a las autoridades y a la Fuerza Pública para reforzar las medidas de seguridad y protección de todos los medios de comunicación, sus periodistas y trabajadores, garantizando el ejercicio libre y seguro de la libertad de prensa”, añadió.

Daniel Briceño, representante a la Cámara por el Centro Democrático, utilizó su cuenta de X para solidarizarse con RCN. “La libertad de prensa requiere garantías y seguridad”, dijo.

“Mi saludo y abrazo a todos los periodistas y trabajadores”, complementó.

La exsenadora María Fernanda Cabal utilizó la misma plataforma digital para asegurar que atacan a la libertad de prensa con el objetivo de callar a quienes se atreven a informar.

“Mi solidaridad con los periodistas de RCN en Cali, con su valor y su compromiso con la verdad. Los criminales no pueden decidir a punta de explosivos qué se informa”, señaló.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, sostuvo por su parte que la violencia y las amenazas contra los medios de comunicación son inaceptables y no se pueden tolerar.

El mandatario anunció una recompensa de 20 millones de pesos por información que permita esclarecer todo lo que hay detrás del ataque a RCN. “La libertad de prensa se respeta y el derecho a informar no puede ser silenciado por ningún acto de intimidación”, apuntó.

“Junto con nuestra Fuerza Pública, desplegaremos todas las capacidades para esclarecer este hecho y llevar a los responsables ante la justicia. Toda mi solidaridad con los periodistas, comunicadores y trabajadores de RCN. En Cali no nos van a intimidar”, complementó.

Sumado a estas reacciones, el presidente Abelardo De La Espriella también se pronunció rechazando el atentado y anunciando un despliegue de todas las capacidades de la Fuerza Pública y los organismos de inteligencia para identificar a los responsables.