Hidroeléctrica de Amaime, en Palmira, blanco de un ataque con explosivos lanzados con drones

La hidroeléctrica de Amaime, en el municipio de Palmira, fue blanco de un atentado terrorista en la tarde de este martes, 10 de noviembre.
Según las primeras versiones, delincuentes lanzaron explosivos desde dispositivos no tripulados (drones), los cuales afectaron la casa de máquinas de esa generadora de energía.
Ataque terrorista con drones cargados con explosivos a la Central Hidroeléctrica de Amaime, las primeras informaciones señalan que los explosivos habrían caído sobre la planta de maquinas.— Vicky Dávila (@VickyDavilaH) November 10, 2026
El ataque se dio en la vereda la Esperanza, lugar donde funciona la hidroeléctrica,… pic.twitter.com/e2TvLSrtN2
La infraestructura está ubicada en la vereda La Esperanza, a 40 minutos del municipio de Palmira.
En la zona adelantan operativos tropas adscritas al Batallón de Ingenieros No. 3 Cr. Agustín Codazzi.
*Noticia en desarrollo…