Valle

Hidroeléctrica de Amaime, en Palmira, blanco de un ataque con explosivos lanzados con drones

El atentado habría afectado la casa de máquinas de esa generadora de energía.

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Redacción Semana
10 de noviembre de 2026 a las 4:16 p. m.
Hidroeléctrica de Amaime, en Palmira, fue atacada con explosivos.
Hidroeléctrica de Amaime, en Palmira, fue atacada con explosivos. Foto: Redes sociales

La hidroeléctrica de Amaime, en el municipio de Palmira, fue blanco de un atentado terrorista en la tarde de este martes, 10 de noviembre.

Según las primeras versiones, delincuentes lanzaron explosivos desde dispositivos no tripulados (drones), los cuales afectaron la casa de máquinas de esa generadora de energía.

La infraestructura está ubicada en la vereda La Esperanza, a 40 minutos del municipio de Palmira.

En la zona adelantan operativos tropas adscritas al Batallón de Ingenieros No. 3 Cr. Agustín Codazzi.

*Noticia en desarrollo…