Caen cargamentos de marihuana en el Cauca que tenían como destino Perú y Chile

La Policía Nacional propinó un contundente golpe a las estructuras del narcotráfico en el departamento del Cauca al incautar cerca de cuatro toneladas de marihuana y asestar una afectación de 3.883 millones de pesos a las economías criminales.

El ELN ordenó usar animales para ataques con explosivos en Antioquia

A través de tres operativos simultáneos desplegados en puntos estratégicos del suroccidente colombiano, las autoridades lograron desestabilizar severamente las capacidades logísticas y financieras de los grupos armados organizados que delinquen en la región.

De La Espriella confirmó golpe a la fortuna del ELN: extinción de dominio a 83 bienes; fincas, vehículos y hasta un hotel

Las acciones no solo se centraron en el decomiso de estupefacientes listos para su exportación, sino que también incluyeron el hallazgo de maquinaria e insumos químicos esenciales para el procesamiento de narcóticos.

Intervención en Popayán, Jambaló y Santander de Quilichao

Las labores de interdicción se concentraron inicialmente en los sectores de Río Blanco, en jurisdicción del municipio de Popayán, y en la población de Jambaló, donde los uniformados lograron el decomiso del grueso de los 3.997 kilogramos de marihuana que las redes criminales acopiaban.

Megagolpe al narcotráfico en el Cauca: incautan cuatro toneladas de marihuana y asfixian rentas criminales. Foto: Policía Nacional

De manera paralela, la ofensiva se extendió hasta el corregimiento de Mondomo (jurisdicción de Santander de Quilichao), donde las autoridades establecieron un riguroso cerco de control sobre la emblemática Vía Panamericana.

Durante las revisiones en este importante corredor vial, los agentes inmovilizaron un vehículo tipo camión y lograron la captura de una persona. En el interior del automotor se halló un robusto cargamento de insumos para la adecuación de laboratorios clandestinos: aproximadamente 4.542 litros de sustancias químicas, 100 recipientes de soda cáustica y 36 básculas, material que en el mercado negro está avaluado en unos 800 millones de pesos.

Destino internacional y asfixia financiera

El Brigadier General Carlos Oviedo, Comandante de la Región de Policía No. 4, detalló que este macrooperativo frustró las proyecciones de exportación de las bandas criminales, puesto que el cargamento de estupefacientes incautado tenía como presunto destino abastecer los mercados ilegales en países del sur del continente, específicamente Perú y Chile, donde la sustancia multiplica su rentabilidad comercial.

Megagolpe al narcotráfico en el Cauca: incautan cuatro toneladas de marihuana y asfixian rentas criminales. Foto: Policía Nacional

“La Policía Nacional continúa cerrando el paso a las estructuras criminales que pretenden utilizar el suroccidente del país como corredor para el transporte de sustancia estupefaciente y el fortalecimiento de sus economías ilegales”, puntualizó el alto oficial.

El balance global de esta ofensiva integral reportó la captura de dos individuos, la inmovilización de tres vehículos y una afectación económica total superior a los 3.883 millones de pesos, interviniendo directamente las rutas de distribución y las fuentes de abastecimiento criminal del departamento.