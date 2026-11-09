De La Espriella confirmó golpe a la fortuna del ELN: extinción de dominio a 83 bienes; fincas, vehículos y hasta un hotel

Este lunes 9 de noviembre, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, confirmó que las autoridades dieron uno de los golpes más contundentes a las denominadas “fortunas” que tiene en su poder el grupo terrorista del ELN.
Según lo reveló el mandatario colombiano, fueron afectados 83 bienes con extinción de dominio. Entre ellos figuran apartamentos, fincas, vehículos y hasta un hotel, avaluados en más de 36.000 millones de pesos.
“¡AL ELN LE ESTAMOS QUITANDO SUS FORTUNAS, SUS BIENES Y EL DINERO CON EL QUE FINANCIA EL NARCOTERRORISMO! En la Operación FÉNIX, nuestra Policía Nacional, la Fiscalía y la Sociedad de Activos Especiales ejecutaron medidas de extinción de dominio sobre 83 bienes avaluados en $36.310 millones, pertenecientes a una estructura criminal al servicio del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN”, afirmó De La Espriella.
También: “El golpe incluye seis apartamentos, ocho fincas, ocho vehículos, tres establecimientos comerciales, tres parqueaderos, dos sociedades, una casa, un hotel, un lote y 50 semovientes. Los bienes estaban distribuidos en Bogotá, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Magdalena y Norte de Santander”.
¡AL ELN LE ESTAMOS QUITANDO SUS FORTUNAS, SUS BIENES Y EL DINERO CON EL QUE FINANCIA EL NARCOTERRORISMO!— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 9, 2026
En la Operación FÉNIX, nuestra Policía Nacional, la Fiscalía y la Sociedad de Activos Especiales ejecutaron medidas de extinción de dominio sobre 83 bienes avaluados en… pic.twitter.com/qsP1a8Nyu2
“Esta organización, cuyos cabecillas alias ‘Wilson’; alias ‘Cantante’ y alias ‘José’, ya habían sido capturados, utilizaba predios rurales en Teorama para producir cocaína, enviarla a Centroamérica por el puerto de Cartagena y distribuirla en ciudades como Bogotá y Medellín”, recalcó.
Sumado a ello, el mandatario colombiano indicó en sus redes sociales: “¡Felicito a nuestros hombres y mujeres de la Policía Nacional por este resultado! AL ELN LE VAMOS A QUITAR HASTA EL ÚLTIMO PESO QUE PRETENDAN UTILIZAR PARA FINANCIAR EL TERRORISMO”.
“SE LES ACABÓ EL NEGOCIO DE ESCONDER FORTUNAS, LAVAR DINERO Y COMPRAR ARMAS CON LA PLATA DEL NARCOTRÁFICO. ¡CADA PESO QUE LES QUITEMOS ES UNA CAPACIDAD CRIMINAL MENOS PARA ATACAR A COLOMBIA!”, recalcó el jefe de Estado.