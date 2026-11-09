De La Espriella confirmó golpe a la fortuna del ELN: extinción de dominio a 83 bienes; fincas, vehículos y hasta un hotel

Este lunes 9 de noviembre, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, confirmó que las autoridades dieron uno de los golpes más contundentes a las denominadas “fortunas” que tiene en su poder el grupo terrorista del ELN.

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Según lo reveló el mandatario colombiano, fueron afectados 83 bienes con extinción de dominio. Entre ellos figuran apartamentos, fincas, vehículos y hasta un hotel, avaluados en más de 36.000 millones de pesos.

“¡AL ELN LE ESTAMOS QUITANDO SUS FORTUNAS, SUS BIENES Y EL DINERO CON EL QUE FINANCIA EL NARCOTERRORISMO! En la Operación FÉNIX, nuestra Policía Nacional, la Fiscalía y la Sociedad de Activos Especiales ejecutaron medidas de extinción de dominio sobre 83 bienes avaluados en $36.310 millones, pertenecientes a una estructura criminal al servicio del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN”, afirmó De La Espriella.

También: “El golpe incluye seis apartamentos, ocho fincas, ocho vehículos, tres establecimientos comerciales, tres parqueaderos, dos sociedades, una casa, un hotel, un lote y 50 semovientes. Los bienes estaban distribuidos en Bogotá, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Magdalena y Norte de Santander”.

“Esta organización, cuyos cabecillas alias ‘Wilson’; alias ‘Cantante’ y alias ‘José’, ya habían sido capturados, utilizaba predios rurales en Teorama para producir cocaína, enviarla a Centroamérica por el puerto de Cartagena y distribuirla en ciudades como Bogotá y Medellín”, recalcó.

Sumado a ello, el mandatario colombiano indicó en sus redes sociales: “¡Felicito a nuestros hombres y mujeres de la Policía Nacional por este resultado! AL ELN LE VAMOS A QUITAR HASTA EL ÚLTIMO PESO QUE PRETENDAN UTILIZAR PARA FINANCIAR EL TERRORISMO”.

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“SE LES ACABÓ EL NEGOCIO DE ESCONDER FORTUNAS, LAVAR DINERO Y COMPRAR ARMAS CON LA PLATA DEL NARCOTRÁFICO. ¡CADA PESO QUE LES QUITEMOS ES UNA CAPACIDAD CRIMINAL MENOS PARA ATACAR A COLOMBIA!”, recalcó el jefe de Estado.