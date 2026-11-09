ELN se pronunció sobre la supuesta muerte en un bombardeo en Venezuela de la cabecilla Silvana Guerrero

El pasado 30 de octubre, militares de Venezuela llevaron a cabo un un bombardeo contra una estructura guerrillera del ELN en Buenavista del Meta, estado de Apure.

A propósito, Juan Francisco Escalona, exdiputado venezolano, confirmó en días pasados que dicho bombardeo había sido llevado a cabo por el Ejército de ese país.

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Si bien no hay una cifra oficial de las autoridades venezolanas sobre fallecidos, información preliminar da cuenta que entre 19 y 23 guerrilleros habrían muerto en ese bombardeo.

Tras lo anterior, en redes sociales empezó a circular información que daba cuenta que, entre los muertos, estaba Luz Amanda Pallares, alias Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN.

Sin embargo, en las últimas horas, el ELN emitió un comunicado en el que indicó que, supuestamente, alias Silvana Guerrero, no murió en ese bombardeo.

“Aclaramos que la comandante Silvana sigue asignada al área de operaciones en El Catatumbo, en donde se encuentra cumpliendo con sus misiones y en buen estado de salud y seguridad”, afirmaron desde el ELN en el comunicado.

“Desmentimos que fuerzas guerrilleras del ELN hayan sido objeto de este bombardeo”

En el comunicado, desde el ELN también aseguraron que, supuestamente, el bombardeo no afectó ninguna de sus estructuras guerrilleras y afirmaron sin pruebas que este operativo se llevó a cabo por parte de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).

“Tal agresión contra la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela, la han tratado de presentar como un ataque contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN), realizando el más grande Falso Positivo hecho por De la Espriella, en sus primeros 100 días de gobierno. Rechazamos la masacre de población venezolana, con el vil propósito de presentar un falso éxito militar, a solo 5 días de las elecciones de Medio Término en los Estados Unidos, con la intención de favorecer electoralmente a Trump, el patrocinador de la guerra en estos países, bajo el nombre de “Escudo de las Américas”“, afirmó esa guerrilla.

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Y concluyeron en el comunicado: “Es extremadamente ruin que tropas de EE. UU. anuncien su participación en este tipo de bombardeos, a costa de quitar la vida a pobladores venezolanos, intentando demostrar que están en curso exitosamente los planes de guerra imperialista, en estos países. Desmentimos que fuerzas guerrilleras del ELN hayan sido objeto de este bombardeo o que hayan sido afectadas por él”.