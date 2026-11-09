Fiscalía destapa prácticas aberrantes con los grupos de mensajería ‘Venta 33’ y ‘Cvpa’

La Fiscalía General de la Nación informó que más de 600 videos y fotografías de abuso sexual infantil habrían circulado en dos grupos privados de mensajería instantánea a los que se ingresaba mediante pago. Los señalados involucrados en esta actividad harían parte de una red delictiva señalada de administrar las plataformas virtuales, almacenar y distribuir el material explícito.
Estas personas fueron identificadas producto de la labor investigativa articulada de la Fiscalía General de la Nación y la Dijin de la Policía Nacional, y capturadas en diligencias de registro y allanamiento realizadas en Bogotá, Villavicencio (Meta) y Soacha (Cundinamarca). En los procedimientos fueron incautados celulares, memorias USB y otros dispositivos electrónicos.
Las evidencias dan cuenta de que, entre el 24 de julio de 2024 y el 31 de enero de 2025, la red compartió imágenes y registros audiovisuales en los que menores de edad eran sometidos a actividades de tipos sexual, a más de 140 contactos que hacían parte de los grupos denominados ‘Venta 33’ y ‘Cvpa’.
De igual manera, se conoció que los presuntos implicados también acudieron de manera individual a otros espacios virtuales para difundir contenido, a cambio de diversas sumas de dinero.
En ese sentido, fiscales de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) presentaron a los detenidos ante jueces de control de garantías y les imputaron, de acuerdo con su posible participación, los delitos de pornografía con personas menores de 18 años y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
Entre los cinco procesados se encuentra Milton Darwin Bohórquez Alfonso, quien aceptó los cargos. Los demás implicados también recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.