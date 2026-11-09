Fiscalía destapa prácticas aberrantes con los grupos de mensajería ‘Venta 33’ y ‘Cvpa’

La Fiscalía General de la Nación informó que más de 600 videos y fotografías de abuso sexual infantil habrían circulado en dos grupos privados de mensajería instantánea a los que se ingresaba mediante pago. Los señalados involucrados en esta actividad harían parte de una red delictiva señalada de administrar las plataformas virtuales, almacenar y distribuir el material explícito.

Estas personas fueron identificadas producto de la labor investigativa articulada de la Fiscalía General de la Nación y la Dijin de la Policía Nacional, y capturadas en diligencias de registro y allanamiento realizadas en Bogotá, Villavicencio (Meta) y Soacha (Cundinamarca). En los procedimientos fueron incautados celulares, memorias USB y otros dispositivos electrónicos.

Capturado hombre que tenía en su poder cerca de 29.000 archivos con pornografía infantil para su comercialización

Las evidencias dan cuenta de que, entre el 24 de julio de 2024 y el 31 de enero de 2025, la red compartió imágenes y registros audiovisuales en los que menores de edad eran sometidos a actividades de tipos sexual, a más de 140 contactos que hacían parte de los grupos denominados ‘Venta 33’ y ‘Cvpa’.

De igual manera, se conoció que los presuntos implicados también acudieron de manera individual a otros espacios virtuales para difundir contenido, a cambio de diversas sumas de dinero.

En ese sentido, fiscales de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) presentaron a los detenidos ante jueces de control de garantías y les imputaron, de acuerdo con su posible participación, los delitos de pornografía con personas menores de 18 años y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

Entre los cinco procesados se encuentra Milton Darwin Bohórquez Alfonso, quien aceptó los cargos. Los demás implicados también recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.