Dos ciudadanos rusos buscados por Estados Unidos cayeron en Cartagena y Medellín: Fiscalía entregó detalles

La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de dos ciudadanos rusos que eran requeridos por la justicia de Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico. Los procedimientos se realizaron en Cartagena y Medellín con fines de extradición.

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Los detenidos fueron identificados como Oleg Khazov y Vitali Zhikarev, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía luego de los operativos adelantados por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Armada Nacional y la agencia estadounidense DEA.

De acuerdo con la información entregada por la entidad, Khazov fue capturado en el muelle de Cartagena, mientras que Zhikarev fue ubicado en el sector de El Poblado, en Medellín.

Según el requerimiento emitido por una Corte del Distrito Este de Luisiana, en Estados Unidos los dos ciudadanos rusos presuntamente integrarían una organización transnacional conformada por colombianos y europeos, con presencia en la Costa Atlántica y el Golfo de Urabá.

La estructura criminal, al parecer, se dedicaba al envío de grandes cantidades de clorhidrato de cocaína hacia destinos internacionales, principalmente Estados Unidos y Europa. Para llevar a cabo estas actividades, habría utilizado embarcaciones tipo velero en las que ocultaba los cargamentos de estupefacientes.

Ambos ciudadanos fueron capturados por delitos relacionados con el narcotráfico. Foto: Getty Images

En ese esquema, las autoridades estadounidenses señalan que Oleg Khazov tendría como función coordinar la logística de los cargamentos, mientras que Vitali Zhikarev sería el encargado de conseguir y adecuar los veleros, además de organizar sus respectivas tripulaciones.

La investigación indica que la cocaína era trasladada inicialmente desde Bogotá y Medellín hacia diferentes puntos de la Costa Atlántica y el Golfo de Urabá. En esos lugares, los integrantes de la organización presuntamente acondicionaban las embarcaciones para camuflar la droga y facilitar su posterior salida hacia otros países.

Uno de los hechos mencionados en el informe, corresponde al hallazgo de 77 kilogramos de clorhidrato de cocaína, descubierto por las autoridades estadounidenses el 25 de mayo de 2025 en Metairie, Luisiana.

Según la Fiscalía, los dos ciudadanos rusos estarían relacionados con el envío de ese cargamento, que hace parte de los elementos considerados dentro de la investigación adelantada por las autoridades de Estados Unidos.

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Tras las capturas, se indicó que se adelantarán las comunicaciones correspondientes por los canales diplomáticos con la justicia estadounidense, con el propósito de formalizar la solicitud de extradición.

Los requerimientos están relacionados con cargos por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir. Mientras avanza el procedimiento, los dos ciudadanos permanecerán a disposición de las autoridades colombianas.