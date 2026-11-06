La UNGRD prepara un millonario plan para recuperar las zonas afectadas por las lluvias e inundaciones que dejaron a más de 252.000 personas damnificadas en ocho departamentos del país.

La iniciativa contempla 70 proyectos dirigidos a recuperar las condiciones de vida de las comunidades damnificadas, restablecer servicios e impulsar la reactivación económica de los territorios afectados.

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Más de 252.000 personas afectadas por el frente frío

Un plan de recuperación por $ 8,68 billones prepara la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para atender las consecuencias del frente frío en ocho departamentos del país.

La información fue divulgada por la UNGRD a través de un comunicado oficial publicado este viernes, 6 de noviembre.

En él, informó sobre una mesa de trabajo con las gobernaciones y 13 sectores del Gobierno nacional para consolidar el Plan de Recuperación Temprana (PRT).

De acuerdo con el balance presentado por la entidad, las emergencias dejaron 252.233 personas y 69.235 familias afectadas en ocho departamentos: Córdoba, Bolívar, Sucre, Magdalena, Cesar, Antioquia, Chocó y La Guajira.

Los daños alcanzaron viviendas, vías, puentes, acueductos, establecimientos educativos, centros de salud y áreas productivas.

Además, la matriz de priorización del Plan de Recuperación Temprana identificó 159 municipios con huella de inundación, lo que evidencia la magnitud de las intervenciones que requieren estos territorios.

Según el comunicado oficial, el portafolio está integrado por 70 proyectos, a cargo de 13 sectores y entidades del orden nacional. Las inversiones se distribuyen en tres grandes estrategias.

Comunicado de la UNGRD para tratar el frente frío que azotó a Colombia. Foto: Comunicado UNGRD

La primera corresponde a hábitats seguros y de derechos, que concentra $ 4,76 billones, equivalentes al 54,9 % de los recursos.

La segunda está enfocada en los medios de vida y la reactivación de la economía campesina, familiar y popular, con $ 1,94 billones, que representan el 22,4 %.

La tercera estrategia contempla la gobernanza territorial y el fortalecimiento institucional, con $ 1,97 billones, equivalentes al 22,8 %.

Estas líneas buscan orientar las inversiones hacia las necesidades de las comunidades y facilitar la recuperación de las zonas afectadas.

Damnificados por inundaciones en Colombia. Foto: AP

UNGRD ejecutará 16 proyectos por cerca de $ 1,18 billones

Dentro del portafolio, la UNGRD tendrá a su cargo la ejecución directa de 16 proyectos por cerca de $ 1,18 billones.

Los demás compromisos estarán distribuidos entre sectores como Agricultura y Desarrollo Rural, Vivienda, Educación, Hacienda, Transporte, Salud, Prosperidad Social, ICBF, Defensa, Ambiente y Minas y Energía.

En cuanto a la financiación, el 73 % de los recursos se ejecutaría a través del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD), mientras que el 27 % se canalizaría mediante giros directos a los sectores responsables.

Esta distribución hace necesaria la coordinación entre las entidades nacionales y los gobiernos departamentales para garantizar la viabilidad y ejecución de las intervenciones.

La construcción del plan requiere un trabajo conjunto entre el Gobierno nacional y las autoridades territoriales.

Según explicó la UNGRD, los sectores nacionales aportarán su conocimiento técnico y capacidad de ejecución; los departamentos identificarán las necesidades de sus comunidades y las prioridades de sus territorios.

Imagen de inundaciones en Colombia. Foto: Fotos tomadas de Municipio al Día

La meta es llegar el próximo 10 de noviembre al Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres con una propuesta construida entre las entidades, sustentada técnicamente y con proyectos viables.

El propósito es que las inversiones permitan recuperar las condiciones de vida de las familias damnificadas y restablecer los territorios afectados por el frente frío.