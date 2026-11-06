Estos serían los dos cabecillas del ELN que estarían detrás del secuestro de una oficial del Ejército en Arauca

Con el pasar de las horas, son nuevos detalles los que se han conocido sobre el secuestro de la subteniente del Ejército Nacional María Camila Pantoja Hernández en Saravena, Arauca, en la tarde del martes 3 de noviembre. SEMANA conoció el expediente de dos sujetos que serían los responsables del plagio y son cabecillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

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Se trata de alias Sendales y alias Cabra, quienes tienen una extensa trayectoria dentro de este grupo alzado en armas y que tendrían relación con varios hechos de sangre en contra de la Fuerza Pública.

ELN se atribuye secuestro de la subteniente María Camila Pantoja Hernández en Saravena, Arauca. Foto: Redes sociales

De acuerdo con informaciones de inteligencia del Ejército, estos dos hombres son acusados de dirigir varias estructuras armadas dentro del Frente de Guerra Oriental de esta guerrilla con presencia en Arauca y en el estado de Apure, en Venezuela.

El primero es William Cruz Lizcano, alias Sendales o el Profe, de 53 años, identificado como cabecilla militar del Frente de Guerra Oriental. Según inteligencia, lleva aproximadamente 20 años en la organización y ha ocupado importantes posiciones dentro de su estructura de mando.

Su historial registra que en 2005 estuvo al frente de las milicias del Piedemonte y, un año después, realizó cursos en Cuba y Alemania. En 2021 asumió como cabecilla militar del Frente Domingo Laín Sáenz y posteriormente escaló hasta la dirección del Frente de Guerra Oriental.

Las autoridades lo consideran un hombre estratégico por su capacidad para coordinar operaciones armadas y articular economías ilícitas que sostienen financieramente a la organización.

En su contra figura una orden de captura expedida el 13 de diciembre de 2024 por delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, desplazamiento forzado y desaparición forzada.

Uno de los episodios más graves que aparece en su expediente ocurrió el 14 de julio de 2026, cuando integrantes del ELN atacaron una subestación de Policía utilizando explosivos transportados en una volqueta. El ataque terrorista dejó dos policías y un civil asesinados, ocho uniformados de la Policía heridos y un soldado lesionado.

También aparece relacionado con un ataque perpetrado el 17 de octubre contra tropas de la compañía Centurión, mediante el lanzamiento de tres artefactos explosivos y disparos de armas de largo alcance. En ese atentado resultó gravemente herido el soldado profesional Daniel Pinzón Serrano.

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El segundo señalado es Jhon Fredy Rodríguez Carvajal, alias Cabra o Andrés Felipe, cabecilla militar de la comisión Ernesto Che Guevara del ELN, con 12 años de trayectoria dentro de la guerrilla.

Los informes de inteligencia establecen que este hombre tiene bajo su responsabilidad la coordinación de acciones armadas contra la Fuerza Pública, además de dirigir y supervisar redes de apoyo que operan en Saravena.

Su expediente lo relaciona con hostigamientos contra la estación de Policía de Fortul en junio y julio de 2021, así como con un ataque contra tropas de la Brigada 18 en agosto de 2024.

También aparece señalado por el asesinato de dos policías en el casco urbano de Saravena durante 2024, un hecho que forma parte de las investigaciones sobre las actividades criminales de esta estructura guerrillera.

La guerrilla del ELN es la responsable del secuestro. Foto: AFP

Para los organismos de inteligencia, ambos cabecillas representan objetivos estratégicos debido a su experiencia, capacidad de mando y conocimiento de los corredores utilizados por el ELN.

El documento sobre alias Sendales vincula expresamente a su estructura con el secuestro de la subteniente, mientras que el expediente de alias Cabra establece su responsabilidad de mando sobre operaciones criminales en Saravena.