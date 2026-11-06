Alias Tom, quien fue comparado con Pablo Escobar y protagonizó el Tarimazo de Petro en Medellín, quedará en libertad

La inminente salida de prisión de Juan Carlos Mesa Vallejo, antiguo jefe de peligrosas bandas delincuenciales de Medellín y el Valle de Aburrá conocido con el alias de Tom y quien había sido comparado con Pablo Escobar, ha generado indignación en algunos sectores.

Andrés Tobón, concejal de Medellín y quien fuera el secretario de Seguridad de la ciudad en el momento en que ‘Tom’ fue detenido en 2018, habló sobre esta noticia que se conoció en las últimas horas.

En su cuenta de X, aseguró que la primera orden que recibió en 2017, cuando el alcalde Federico Gutiérrez, en su primer periodo gubernamental, lo nombró secretario, fue capturar a Tom.

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“Su primera instrucción fue dar con la captura de este sujeto, y es que según información que nos entregó el gobierno norteamericano este criminal controlaba cerca del 70% de todas las estructuras armadas del Valle de Aburrá y tenía la suya, la propia, los Chatas, muy famosa por sanguinaria, con un poder extendido desde el norte hacia todo el Valle de Aburrá, pero incluso también por fuera de Antioquia”, dijo Tobón.

Un año después de esa orden, Tom fue detenido cuando celebraba su cumpleaños en una finca del municipio de El Peñol, cerca de Guatapé, misma reunión a la que asistió el recién excarcelado Popeye.

“Logramos su captura en el año 2018 en una finca en El Peñol, en medio de una fiesta con gente como Popeye, con su arma con incrustaciones en metales preciosos y demás. Fue capturado y luego condenado a 13 años de prisión”, detalló el concejal.

Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom, cabecilla de la Oficina de Envigado, estructura ilegal que nació en el municipio de Bello, Antioquia, y se extendió por varios municipios del departamento, podría salir de la cárcel de La Paz. Hay expectativa por la decisión de un juez. Foto: EL PAÍS

En palabras del corporado, Tom tendría que salir de prisión en 2030 o 2031. “Pero resulta que ha obtenido beneficios por buen comportamiento, por trabajo, por estudio, recuerden que fue uno de aquellos que participó de esa Paz total del gobierno anterior, en la falsa cárcel hotel de Itagüí, nada raro que le hayan valido esa mesa como trabajo para computar beneficios, sale con el 97% ahora en condicional”, señaló.

Por último, Tobón opinó que las normas para castigar a los delincuentes de alto poder, como Tom, parecen insuficientes. “Definitivamente en este país no hay norma suficiente para los cabecillas, hacen lo que se les da la gana y seguramente saldrá alguien a decirme que ya, que lo deje tranquilo, que ya pagó, habrá pagado esa condena, pero esa gente no se equivocó y ya, esta gente decidió hacer el mal a cientos de miles de personas en nuestro país, que la sanción social dure que sea eterna y que si se le ocurre volver a delinquir, si es que no ha dejado de hacerlo, la justicia lo vuelva a poner en la mira y dé con su captura”, indicó.

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Según lo revelado por el diario El Colombiano, alias Tom, también conocido como Carlos Chata, podría salir de la cárcel La Picota, a donde fue trasladado en agosto, este viernes o sábado.