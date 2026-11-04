Antioquia invirtió $7.212 millones de la tasa de seguridad en 36 drones para blindarse frente a ataques de ese tipo

Este miércoles, el gobernador, Andrés Julián Rendón, entregó 36 drones a la Fuerza Pública adquiridos con recursos de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Los modernos aparatos, aseguró la Gobernación, incrementarán las capacidades de vigilancia, reconocimiento, monitoreo y respuesta operacional en el departamento.

“Yo me siento muy tranquilo de haber tomado la decisión correcta, de haber hecho lo que los ciudadanos en general demandaban que nosotros hiciéramos. Quiero agradecerles a todos y cada uno de los antioqueños, que en representación de empresas o sus familias, han contribuido con el pago de la tasa. Siempre lo he visto como una forma de expresarles el inmenso cariño a los soldados y policías. Me alegra mucho que esto que estamos entregando hoy, que es inédito, que nunca se había entregado, y que complementa la dotación tecnológica junto con los antidrones, para que le vuelva a equiparar las condiciones a la Fuerza Pública en el componente aéreo”, dijo el Gobernador.

Recordando lo que afirmó un expresidente, el gobernador Andrés Julián Rendón le dijo a Yesid Lancheros, director de SEMANA, que la única forma de diálogo que debe existir con los grupos criminales “es en un despacho judicial”. Foto: SEMANA

Para la adquisición de esos equipos, la Gobernación invirtió más de 7.212 millones de pesos.

Los equipos serán entregados así: 25 drones para los Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura (Empás), cuatro para las brigadas 4, 11, 14 y 17 del Ejército y seis para la Policía Nacional: dos de ellos para la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, dos para el Departamento de Policía Antioquia, uno para Urabá y uno para Magdalena Medio, y uno para la Fuerza Aérea en el Comando Aéreo de Combate 5.

“Hay una anticipación y prevención de las amenazas, teniendo en cuenta que el carácter de la guerra está cambiando, al ser así, necesitamos de esta tecnología con el fin de prevenir cualquier acción terrorista por parte de las organizaciones al margen de la ley. Esas amenazas se pueden contrarrestar con drones de reconocimiento y vigilancia, por ello estos equipos nos van a llevar a la contribución de la seguridad, no solo de las unidades, sino también de la misma población civil”, señaló el comandante de la Séptima División del Ejército, brigadier general Eduardo Alberto Arias Rojas.

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Entre las características de estos aparatos está que cuentan con capacidades tecnológicas que permitirán ampliar la cobertura de vigilancia y reconocimiento aéreo en Antioquia.

Según la Gobernación, todos tienen capacidad para operar tanto de día como de noche, además, pueden transmitir imágenes y video en tiempo real, lo que facilita el seguimiento de situaciones de interés, la identificación de personas y vehículos, el reconocimiento de zonas de difícil acceso y el intercambio de información para apoyar la coordinación y la toma de decisiones de las autoridades.

“Tenemos equipos distintos: tácticos, operacionales y estratégicos, con capacidad y alcance de más de 30 km, con autonomía superior a tres horas de vuelo. Son equipos de última tecnología, que van a apoyar todas las operaciones que estamos haciendo en conjunto en todo el departamento”, explicó el comandante del Departamento de la Policía Antioquia, coronel Luis Fernando Serna Zapata.

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Con la llegada de estos equipos, la Fuerza Pública podrá fortalecer las operaciones de vigilancia, inteligencia y control territorial, apoyar la búsqueda y rescate de personas, monitorear infraestructura estratégica y mejorar la capacidad de respuesta de la Fuerza Pública frente a las amenazas que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana.

La manipulación de los drones estarán a cargo de 38 uniformados que recibieron capacitación en el manejo de estos equipos en una institución avalada por la Aeronáutica Civil.

“Nosotros tomamos una decisión: era quedarnos de manos cruzadas, viendo como los bandidos atacaban a nuestra población en las nueve subregiones, o asumir la iniciativa suya de crear una Tasa de Seguridad y Convivencia que le permitiera a la Fuerza Pública tener más capacidad. Esto no solo representa tecnología, sino que representan más confianza, reacción y resultados para nuestra Fuerza Pública”, expresó el diputado Luis Gabriel Gómez Grisales.

Los drones entregados por el Gobernador son de tres tipos: los DJI Matrice 4T, que cuentan con cámaras de alta resolución, cámara térmica infrarroja y sensores inteligentes para la detección de obstáculos, permiten realizar labores de vigilancia, reconocimiento y monitoreo aéreo diurno y nocturno. Facilita la identificación de personas y vehículos mediante sensores visuales y térmicos, el seguimiento inteligente de objetivos y la georreferenciación de puntos de interés.

Además, con este se pueden transmitir imágenes en tiempo real para apoyar la coordinación y la toma de decisiones de la Fuerza Pública en operaciones de seguridad, control territorial, búsqueda y rescate.

Drones adquiridos con recursos de la tasa de seguridad de Antioquia. Foto: Gobernación de Antioquia.

Los DJI Matrice 400, con cámaras de alta resolución y otros accesorios especializados, con protección contra polvo y agua, operan en temperaturas de -20 °C a 50 °C y disponen de un sistema avanzado de detección de obstáculos.

Según indicó la Gobernación, permiten desarrollar operaciones de vigilancia, reconocimiento y monitoreo aéreo de larga duración, tanto de día como de noche, mediante la integración de cámaras visuales y térmicas. Su capacidad lo convierte en una herramienta de apoyo para las operaciones de la Fuerza Pública, el control territorial, la búsqueda y el rescate, la vigilancia de infraestructura estratégica y el reconocimiento de zonas de difícil acceso.

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Y los Autel Dragonfish, sistemas aéreos no tripulados de ala fija con capacidad de despegue y aterrizaje vertical, que combinan las ventajas de los multirrotores y las aeronaves de ala fija.

A esta inversión se le suma la entrega a Policía y Ejército de 55 camionetas, seis de ellas blindadas; 178 motocicletas; un camión; seis botes; cinco sistemas antidrones; 574 cascos balísticos; 706 chalecos antibalas; 500 morrales de campaña; 500 pares de botas de combate; 500 ponchos impermeables; 500 hamacas con toldillo; 500 sobrecarpas; 45 botiquines de primeros auxilios; 46 morrales de hidratación; 17 kits para puestos de control; 11 radios Harris, y 104 radios de comunicación.