Así fue que un hombre le prendió fuego a un inquilinato en Medellín

Una discusión en un inquilinato del barrio Boston, en inmediaciones de la Placita de Flórez, por poco termina en tragedia.

Durante la madrugada de este martes, 3 de noviembre, se produjo una discusión en la edificación y en medio de un cruce de fuertes palabras, uno de los arrendatarios le prendió fuego a varios enseres, provocando la conflagración.

Uno de los residentes, en medio de las llamas, llamó a la línea de emergencias 123 para pedir que les enviaran a los bomberos.

Atroz crimen estremeció a Cravo Norte: mujer fue asesinada y sepultada en el patio de su casa

Una vez en el lugar, los funcionarios enfrentaron el fuego y, en medio de esas labores, la Policía sorprendió al señalado responsable oculto en un balcón, quien posteriormente fue detenido.

El teniente Coronel José Fernando Mazo Rivera, comandante Operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, contó qué fue lo que ocurrió.

“Nuestros uniformados acudieron al lugar y durante el procedimiento ubicaron a un hombre en uno de los balcones de la vivienda, donde se materializó su captura por el delito de provocación de incendios”, dijo.

Capturado señalado de provocar un incendio en un inquilinato de la Placita de Flórez, en Medellín,. Foto: Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

La Policía destacó que la emergencia provocada no afectó la integridad de las personas.

En un hecho similar, el DJ Alexis Ospina Piedrahita murió en Medellín.

La madrugada del 31 de enero, después de que sostuvo una discusión con su pareja, el hombre fue prendido en fuego y murió.

La responsable, Laura María Rave Sánchez, se entregó a las autoridades en Pereira, fue enviada a prisión.

“Llegó a las 2 de la mañana borracha y tuvieron una discusión. Ella se fue, compró gasolina, le echó la gasolina por la ventana, en la puerta, le prendió fuego a la casa con mi primo adentro. Afortunadamente, no se encontraba la hija de cinco años”, escribió en redes sociales una familiar de Alexis, quien pidió ayuda para dar con la responsable del brutal ataque.

Rebelión en Suaza, Huila: SEMANA reconstruye el minuto a minuto de la masacre de cinco supuestos extorsionistas

Según la Fiscalía, con el combustible en sus manos, la mujer se dirigió hasta la vivienda donde estaba la víctima y luego de romper una de las ventanas del inmueble, al parecer le arrojó el líquido inflamable.

Laura dio una entrevista a un influencer para confesar lo que había hecho además para describir como un infierno la vida que llevaba con el DJ, quien según ella la sometía a violencia.