Adulto mayor fue asesinado tras ofrecerle dinero a niñas de 7 y 9 años en hotel de Medellín

Un episodio ocurrido en un hotel del centro de Medellín terminó con un hombre muerto, dos personas capturadas y una investigación que comenzó tras la denuncia de dos niñas de siete y nueve años.

Según el reporte judicial, el huésped habría ofrecido dinero a las menores para que entraran a su habitación y les habría hecho propuestas inapropiadas. Poco después, una agresión con golpes y arma blanca terminó causándole la muerte.

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Los hechos ocurrieron en la madrugada de este martes 3 de noviembre en el Hotel El Ajedrez, ubicado en la calle 54 con carrera 52, en el barrio Estación Villa. Todo habría comenzado en el corredor del quinto piso, donde un hombre de 65 años se encontraba en su habitación.

De acuerdo con las denuncias, el hombre habría abordado a las dos menores y les habría hecho propuestas para que ingresaran al cuarto. Una de las niñas se dirigió a la habitación donde estaba su mamá y le contó lo sucedido. La situación provocó una discusión dentro del establecimiento que terminó en una confrontación física.

Hombre asesinado en hotel de Medellín. Martes 3 de octubre Foto: Getty Images

La agresión terminó en la entrada del hotel

Según la información conocida, en el ataque habrían participado otras dos personas. El hombre primero recibió golpes y posteriormente sufrió cuatro heridas con arma cortopunzante en distintas partes del cuerpo.

Tras la agresión, el adulto mayor salió del hotel, pero terminó desplomándose en la entrada del establecimiento debido a la gravedad de las lesiones. La Policía Metropolitana llegó al lugar y lo trasladó en una patrulla al Hospital San Vicente Fundación, donde ingresó sin signos vitales.

La intervención de las autoridades permitió la captura de dos ciudadanos extranjeros, señalados de participar en la agresión. Ambos serían procesados por el delito de homicidio agravado. Su responsabilidad deberá establecerse dentro del proceso judicial.

El abogado Fabio Humar es el encargado de la defensa de la familia del ciudadano estadounidense que casi es linchado. Foto: FOTO: ICBF

¿Qué pasó con las niñas?

Las dos menores quedaron bajo el cuidado de sus padres y con acompañamiento de entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Policía de Infancia y Adolescencia.

Las autoridades deberán esclarecer las circunstancias de lo ocurrido dentro del hotel, así como la participación de las dos personas capturadas por la muerte del hombre.

El caso generó conmoción en el barrio Estación Villa por la gravedad de los hechos y las circunstancias que habrían desencadenado la agresión. Por ahora, la investigación busca establecer con precisión cómo ocurrió el altercado que terminó con la muerte del hombre de 65 años.