Hombre que secuestró y abusó de una menor en Medellín recibió condena: Federico Gutiérrez se pronunció

La justicia dictó sentencia condenatoria contra Carlos Humberto Grisales Higuita, hallado responsable del secuestro y abuso sexual sistemático de una menor de edad en la ciudad de Medellín.

“Ni lo intentes”: Medellín pone el rostro de un condenado en vallas contra el abuso infantil

El procesado deberá purgar una pena de 338 meses de cárcel —equivalentes a 28 años y dos meses de prisión— en un centro penitenciario, sin derecho a recibir subrogados ni beneficios penales de ninguna índole.

Capturan a presunto depredador sexual de menores. Sus víctimas habrían sido captadas en redes sociales

El fallo judicial se dio a conocer luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara el material probatorio correspondiente a las conductas delictivas cometidas contra la víctima.

El condenado fue procesado por secuestro agravado, acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14 años, así como pornografía con persona menor de 18 años, delitos considerados de máxima gravedad.

¿Se acuerdan de este aberrante caso? Uno de esos que indignan y que jamás podemos olvidar. Hoy ya hay una sentencia: Carlos Humberto Grisales Higuita fue hallado responsable y condenado a 338 meses de prisión: 28 años y 2 meses. Sin beneficios. Sin subrogados penales. Deberá cumplir su condena en un establecimiento carcelario. Para quienes preguntaban qué había pasado con este caso: la justicia hizo su trabajo y tendrá que responder por sus delitos: secuestro agravado, acceso carnal abusivo, actos sexuales con menor, entre otros. En Medellín no olvidamos. Y mucho menos cuando se trata de proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 7, 2026

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó la decisión emitida por las autoridades judiciales y ratificó la postura institucional de tolerancia cero frente a los delitos cometidos contra la infancia en la capital antioqueña.

Retención, manipulación psicológica y escape de la víctima

Los hechos se remontan al año 2012, momento en que la niña, con tan solo siete años de edad, fue retenida en una vivienda del centro de Medellín y reportada como desaparecida por sus familiares.

Durante el tiempo que permaneció privada de su libertad, la menor fue sometida a una constante manipulación psicológica y agresiones sexuales, en un esquema orientado a hacerle creer que dichos actos eran normales.

🚨Cayó delincuente que abusó y secuestró a una menor de 7 años. Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de Medellín, envió a la cárcel a Carlos Humberto Grisales Higuita, acusado de secuestrar y abusar sexualmente de una menor reportada como desaparecida hace 12 años. Este desgraciado, habría retenido a la niña de 7 años en 2012, la llevó a una vivienda en el centro de la ciudad, y durante el tiempo que estuvo con él, la menor fue manipulada psicológicamente y sometida a abusos, haciéndole creer que esos comportamientos eran normales. La víctima, al cumplir 16 años, logró escapar en febrero de este año. Este depravado fue capturado por la Policía y tendrá que responder por los cargos de secuestro simple, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, actos sexuales con menor de 14 años y pornografía con persona menor de 18 años, todos los cuales son considerados conductas agravadas. Nosotros no bajaremos la guardia en el trabajo contra la explotación sexual y comercial de nuestros menores y mujeres y mensaje es claro: la vida y la integridad de nuestros niños y niñas es lo primero. — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) November 28, 2024

A pesar del estado en el que se encontraba, la víctima logró escapar del inmueble en febrero al cumplir los 16 años de edad, logrando pedir ayuda y permitiendo que las autoridades desplegaran los operativos necesarios para la captura inmediata del delincuente.

El alcalde de Medellín enfatizó que este caso marca un precedente frente a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

La administración municipal reiteró su compromiso de mantener la vigilancia y lucha frontal contra cualquier manifestación de explotación o violencia en contra de la niñez.