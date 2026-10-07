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Hombre que secuestró y abusó de una menor en Medellín recibió condena: Federico Gutiérrez se pronunció

La captura del señalado se dio a finales de 2025 y el mismo mandatario la anunció.

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Daniel Armando Méndez Suárez

Daniel Armando Méndez Suárez

7 de octubre de 2026 a las 5:53 p. m.
Condenan a más de 28 años de cárcel a hombre que secuestró y abusó de una menor en Medellín.
Condenan a más de 28 años de cárcel a hombre que secuestró y abusó de una menor en Medellín. Foto: Policía de Medellín

La justicia dictó sentencia condenatoria contra Carlos Humberto Grisales Higuita, hallado responsable del secuestro y abuso sexual sistemático de una menor de edad en la ciudad de Medellín.

Imagen de valla de Stefan Andrés Correa
“Ni lo intentes”: Medellín pone el rostro de un condenado en vallas contra el abuso infantil

El procesado deberá purgar una pena de 338 meses de cárcel —equivalentes a 28 años y dos meses de prisión— en un centro penitenciario, sin derecho a recibir subrogados ni beneficios penales de ninguna índole.

Un policía lee los derechos de capturado.
Capturan a presunto depredador sexual de menores. Sus víctimas habrían sido captadas en redes sociales

El fallo judicial se dio a conocer luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara el material probatorio correspondiente a las conductas delictivas cometidas contra la víctima.

El condenado fue procesado por secuestro agravado, acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14 años, así como pornografía con persona menor de 18 años, delitos considerados de máxima gravedad.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó la decisión emitida por las autoridades judiciales y ratificó la postura institucional de tolerancia cero frente a los delitos cometidos contra la infancia en la capital antioqueña.

Retención, manipulación psicológica y escape de la víctima

Los hechos se remontan al año 2012, momento en que la niña, con tan solo siete años de edad, fue retenida en una vivienda del centro de Medellín y reportada como desaparecida por sus familiares.

Durante el tiempo que permaneció privada de su libertad, la menor fue sometida a una constante manipulación psicológica y agresiones sexuales, en un esquema orientado a hacerle creer que dichos actos eran normales.

A pesar del estado en el que se encontraba, la víctima logró escapar del inmueble en febrero al cumplir los 16 años de edad, logrando pedir ayuda y permitiendo que las autoridades desplegaran los operativos necesarios para la captura inmediata del delincuente.

El alcalde de Medellín enfatizó que este caso marca un precedente frente a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

La administración municipal reiteró su compromiso de mantener la vigilancia y lucha frontal contra cualquier manifestación de explotación o violencia en contra de la niñez.