No hay una cifra conocida de cuánto vale la instalación del alumbrado navideño en Medellín, pero las cifras de insumos son voluminosas: 36.000 figuras, para las cuales se utilizan 11,5 millones de bombillas Led y 864 kilómetros de mangueras de luces, lo que se puede equiparar al trayecto para ir y volver desde la capital antioqueña hasta Manizales.

No obstante, para la ciudad, además de una tradición, también es una inversión, pues, según la estadística que mostró el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, es que el turismo y el movimiento de la economía que genera el alumbrado, termina dejando recursos por 120 millones de dólares, es decir, unos 500.000 millones de pesos.

Alumbrado navideño en Medellín: fechas, horarios y lugares que se podrán visitar en 2026

El problema es que en este 2026, el país enfrenta un fenómeno del Niño que, precisamente, a partir de diciembre, empezará en la etapa más cruda, afectando los embalses con la sequía, y, por esa vía, poniendo en riesgo el abastecimiento de energía.

En medio de esa situación, según expresó el alcalde de Medellín, se realizaron análisis y debates acerca de si en este año se debía hacer o no el alumbrado navideño.

El alumbrado navideño en Medellín este año hará homenaje a las regiones Foto: Youtube / transmisión

Tras la decisión de “no apagar la Navidad”, como sustentó Gutiérrez, empezaron a surgir los que él llamó como “Grinch” en Medellín, para pregonar mensajes falsos, de acuerdo con lo expresado por el burgomaestre.

En su pronunciamiento, desmintió que el alumbrado navideño se le fuera a cobrar este año a los usuarios en la factura de energía, pues, recordó que se trata de “un regalo de EPM y la alcaldía para la ciudad y sus visitantes”.

Temática regional

De acuerdo con las confirmaciones hechas en el lanzamiento del alumbrado público, que durará 46 días a partir de este viernes, en un horario de 6 a 12 de la noche, la temática elegida hará homenaje a las regiones, como un tributo de Medellín para Colombia.

En el diseño e instalación del alumbrado se generaron empleos para 400 personas, 150 de las cuales son cabezas de familia.