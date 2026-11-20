Medellín se prepara para una nueva edición de sus tradicionales Alumbrados. En 2026, la propuesta tendrá como temática las culturas del mundo y llevará figuras, personajes, historias y símbolos de diferentes lugares del planeta a distintos sectores de la capital antioqueña.

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La edición 59, denominada ‘Un mundo de experiencias en Navidad’, tendrá como punto principal el río Medellín. Desde allí, la iluminación se extenderá a parques, avenidas, barrios y los cinco corregimientos.

Fechas y horarios de los Alumbrados EPM 2026:

De acuerdo con el anuncio del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, los alumbrados estarán encendidos durante 46 días, en el siguiente horario:

Horario: de 6:00 p. m. a 12:00 de la medianoche.

de 6:00 p. m. a 12:00 de la medianoche. Duración: 46 días.

46 días. Lugar principal: río Medellín.

río Medellín. Otros sectores: parques, avenidas, barrios y los cinco corregimientos.

La programación busca integrar diferentes espacios de la ciudad a través de una propuesta que combina tradición, tecnología y eficiencia energética.

Medellín tendrá 46 días de alumbrados navideños, que estarán encendidos entre las 6:00 p. m. y la medianoche. Foto: Suministrado a Semana: EPM

¿Cuánta energía consumirán los alumbrados?

Uno de los aspectos destacados por la Alcaldía y Empresas Públicas de Medellín (EPM) es el consumo energético de esta edición.

Según John Maya Salazar, gerente general de EPM, durante los 46 días de exhibición se consumirán 136.017 kilovatios hora (kWh), una cantidad equivalente a 14 minutos del consumo de energía de Medellín durante una hora pico.

Los Alumbrados EPM son una de las tradiciones navideñas de Medellín y en 2026 llegarán a distintos puntos de la ciudad. Foto: Suministrado a Semana: EPM

La iluminación navideña se extenderá por parques, avenidas, barrios y los cinco corregimientos de Medellín. Foto: Suministrado a Semana: EPM

La instalación contará con 11,5 millones de bombillas LED y más de 400 equipos de control de encendido y apagado. De estos, 55 funcionarán mediante un sistema de telegestión que permitirá supervisar variables como corriente, potencia y seguridad en tiempo real.

Además, se utilizarán materiales recuperados y reutilizados. Entre ellos está la madera extraída de los embalses a través del programa Aldeas, que hará parte de los pabellones inmersivos de Parques del Río y del sendero del río.

La tecnología LED permitirá optimizar el consumo de energía durante los 46 días de exhibición de los alumbrados. Foto: Suministrado a Semana: EPM

Los Alumbrados EPM contarán con 11,5 millones de bombillas LED para su edición de 2026. Foto: Suministrado a Semana: EPM

Un equipo de 400 personas trabaja en el montaje

La elaboración de los alumbrados está a cargo de un equipo de 400 personas, entre ellas 150 artesanas madres cabeza de familia, diseñadores, arquitectos, ingenieros, soldadores y auxiliares de montaje.

La propuesta también conserva la técnica de tejido que se desarrolló en 1992, durante el racionamiento de energía que vivió Colombia. Esta consiste en crear figuras con estructuras enmalladas y papel metalizado de colores, una técnica que se mantiene como parte de la identidad de los alumbrados de Medellín.

Los Alumbrados EPM 2026 tendrán como temática las culturas del mundo y llegarán a diferentes sectores de Medellín. Foto: Suministrado a Semana: EPM