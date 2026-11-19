La llegada del nuevo año está a la vuelta de la esquina y la celebración de la Nochevieja es una buena excusa para hacer las maletas y despedir los últimos días del calendario en un destino especial.

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Las opciones son múltiples. Desde ciudades que se iluminan con brillantes fuegos artificiales hasta rincones donde la música, las tradiciones y las celebraciones se prolongan hasta el amanecer, el mundo ofrece escenarios inolvidables para recibir el Año Nuevo.

Dada esa importancia, la revista británica Time Out presenta un listado de los mejores lugares del mundo para pasar la Nochevieja y vivir una experiencia única.

La publicación indica que cada destino tiene sus propias costumbres para celebrar la llegada de un nuevo año. Mientras en Madrid la tradición invita a comer doce uvas al ritmo de las campanadas, en Río de Janeiro muchas personas se visten de blanco y saltan siete olas como símbolo de buenos deseos. En Reikiavik, por su parte, los habitantes llenan el cielo de fuegos artificiales.

Sídney es uno de los destinos ideales para pasar pasar la nochevieja de 2026 y recibir el año nuevo. Foto: Getty Images/iStockphoto

La revista indica que, ya sea para disfrutar de una fiesta multitudinaria, recibir el año frente al mar o vivir una celebración cargada de tradiciones, estos son algunos de los mejores destinos del mundo para darle la bienvenida a 2027.

Sídney y su belleza

La lista la encabeza Sídney, en Australia. Esta ciudad cuenta con una ventaja especial frente a otras grandes metrópolis a la hora de celebrar la Nochevieja: por su ubicación y huso horario, es una de las primeras ciudades importantes del mundo en recibir el Año Nuevo.

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Cada 31 de diciembre, más de un millón de personas se reúnen en embarcaciones y distintos puntos alrededor del puerto para contemplar los fuegos artificiales que iluminan el emblemático Puente del Puerto y la Ópera, precisa la publicación.

La celebración incluye un espectáculo familiar a las 9:00 p.m. y una gran exhibición a la medianoche. A esto se suma que diciembre coincide con el verano australiano, una oportunidad para disfrutar de la fiesta al aire libre y con temperaturas más cálidas que las de muchos destinos del hemisferio norte.

Celebración de año viejo en Edimburgo. Foto: Getty Images

Al listado se suma Edimburgo. La capital escocesa celebra su tradicional Hogmanay entre el 29 de diciembre y el primero de enero, con una multitudinaria fiesta callejera en Princes Street, espectáculos de fuegos artificiales sobre el castillo y conciertos al aire libre. Para este año, la banda Underworld será la encargada de encabezar el Concierto en los Jardines, uno de los eventos centrales de la celebración.

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En el tercer lugar se ubica Nueva York. Aunque pueda parecer una elección obvia, pocas ciudades ofrecen tantas alternativas para celebrar la llegada del Año Nuevo como esta.

Desde el tradicional descenso de la bola luminosa en Times Square, uno de los eventos más emblemáticos de esta fecha, hasta las numerosas fiestas y celebraciones que se extienden por sus distintos barrios, la Gran Manzana tiene propuestas para todos los gustos y convierte la última noche del año en una experiencia inolvidable.

Celebración de Año Nuevo en Copacabana, Río de Janeiro. Foto: Getty Images

También está Río de Janeiro, ciudad que brinda el atractivo de recibir el año nuevo en la legendaria fiesta playera de Copacabana, y Londres, que si bien no tiene muchas tradiciones extravagantes, sí es un evento memorable y espectacular. De la lista también hacen parte: Chiang Mai, Tailandia; Reikiavik, Islandia; Funchal, Madeira; Viena, Austria y Tokio, Japón.