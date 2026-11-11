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Turismo

Viajes baratos para fin de año: los destinos internacionales con tiquetes económicos

Un análisis de búsquedas de vuelos desde Colombia identificó cinco ciudades del exterior con tiquetes de ida y vuelta por menos de $1,4 millones para Navidad y Año Nuevo.

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Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

11 de noviembre de 2026 a las 9:21 a. m.
Se reveló la lista de los destinos más baratos para visitar en fin de año.
Se reveló la lista de los destinos más baratos para visitar en fin de año. Foto: Getty Images

Con la llegada de la prima de diciembre, algunos colombianos comienzan a revisar opciones para viajar durante las festividades de Navidad y Año Nuevo. En ese contexto, las tarifas aéreas se convierten en uno de los factores que se tienen en cuenta al momento de organizar el presupuesto.

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Un análisis del buscador de viajes KAYAK identificó los cinco destinos internacionales con los precios promedio más bajos en vuelos de ida y vuelta desde Colombia para la temporada de fin de año de 2026.

El listado incluye ciudades de Centroamérica y el Caribe, con tarifas inferiores a $1,4 millones en clase turista. Ciudad de Panamá ocupa el primer lugar, con un precio promedio de $906.452 por tiquete de ida y vuelta.

En segundo lugar aparece Oranjestad, capital de Aruba, con un promedio de $1.150.918. Le sigue Willemstad, en Curazao, donde los vuelos tienen un costo medio de $1.214.917.

Foto de referencia de un avión despegando y un árbol de Navidad en el interior de un aeropuerto
Foto de referencia de un avión despegando y un árbol de Navidad en el interior de un aeropuerto Foto: Getty Images

El cuarto puesto corresponde a Ciudad de Guatemala, con tarifas promedio de $1.252.073, mientras que Santo Domingo, en República Dominicana, cierra el listado con $1.313.722.

De acuerdo con el análisis, Ciudad de Panamá registra precios promedio un 20 % más bajos que los de la temporada de Navidad y Año Nuevo del año anterior. En el caso de Willemstad, la reducción alcanza el 25 %.

Estos son algunos de los destinos a los que podría viajar con la prima navideña.
Se reveló el listado de destinos colombianos económicos para viajar con la prima de diciembre

Al respecto, Alejandro Lombana, director sénior comercial para Latinoamérica de KAYAK, señaló que “la llegada de la prima de diciembre puede ser un buen momento para comenzar a planear los viajes del próximo año o incluso anticipar las escapadas de fin de año. Comparar destinos, revisar las tarifas disponibles y tener flexibilidad en las fechas puede ayudar a los viajeros a identificar alternativas que se ajusten a su presupuesto”.

La compañía también recomendó comparar las tarifas disponibles y revisar diferentes fechas antes de definir un viaje, pues estos factores pueden ayudar a encontrar opciones acordes con el presupuesto.