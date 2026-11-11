Boyacá guarda numerosos destinos que sorprenden por su historia, sus paisajes y sus tradiciones. En la larga lista se encuentra Campohermoso, un municipio que no suele figurar entre los recorridos turísticos más conocidos del departamento, pero que merece un espacio en la ruta de quienes desean explorar la región.

El destino de Boyacá, donde el sudado de carne con arveja es una delicia, un destino ideal para la aventura

Está ubicado al suroriente de la provincia de Lengupá, tiene menos de 5.000 habitantes y registra una temperatura promedio de 23 grados centígrados.

Este territorio es reconocido como la cuna de los indígenas teguas, una comunidad ancestral que tenía diferencias culturales, lingüísticas y de vestimenta con los muiscas.

Según los registros del Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr), en 1537 una expedición de 30 españoles llegó a esta zona mientras buscaba una ruta de acceso hacia los Llanos Orientales.

Piscina natural La Planta en el municipio de Campohermoso, Boyacá. Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Campohermoso / API

Durante su travesía encontraron tierras habitadas por los teguas y dejaron relatos sobre sus pobladores. Esta comunidad también se distinguió por sus conocimientos sobre plantas y remedios naturales, una práctica que dio origen al uso de la palabra tegua para referirse a quienes ejercen la medicina de manera empírica.

Uno de los grandes encantos de este municipio boyacense es su gastronomía. Allí los viajeros pueden disfrutar de preparaciones típidas de los Llanos Orientales como la carne a la llanera y los tamales de arroz, debido a su cercanía con el departamento de Casanare. También es posible degustar ricos amasijos, envueltos de mazorca y arepas de maiz pelado.

El municipio de Boyacá donde la pepitoria y el cuchuco son una delicia, un destino con encanto

Atractivos naturales

Además de sus preparaciones, quienes se animan a llegar a Campohermoso tienen la posibilidad de aprovechar su riqueza natural, pues es un municipio rodeado de montañas y paisajes verdes.

Entre sus escenarios más importantes, sobresalen la Serranía de Buenavista y el río Lengupá, cuyas aguas son propicias para la práctica de actividades de aventura como el rafting. También está el Mirador del Llano, un punto frecuentado por residentes y turistas desde donde se contemplan las extensas planicies del departamento de Casanare.

Laguna Brava en Campohermoso, Boyacá. Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Campohermoso / API

La experiencia también puede incluir una visita a la laguna del Encanto y a la cascada La Chorrosa, una caída de agua que desciende entre formaciones rocosas. Su identidad cultural también resulta particular, pues combina las raíces boyacenses con una marcada influencia de las costumbres llaneras.

El histórico pueblo de Boyacá que preserva su herencia colonial y sorprende con postres artesanales y aguas termales

De ahí que sus habitantes lo describan como un “pueblo con alma llanera y corazón boyacense”, una característica que se refleja en sus celebraciones, la música y la gastronomía. En el parque principal, denominado Cacique Pirazica, los visitantes encuentran una fuente de agua, jardines y senderos que complementan el recorrido por este acogedor y tranquilo municipio, ubicado a un poco más de cuatro horas de Tunja.