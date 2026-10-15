El departamento colombiano que fue reconocido como el mejor destino turístico regional de Sudamérica en los World Travel Awards

Colombia brilló nuevamente en los World Travel Awards, los cuales reconocen la excelencia en diferentes segmentos de la industria turística.

En la edición de este año varios destinos, hoteles y empresas nacionales ganaron en diferentes categorías. Entre los reconocimientos más destacados estuvo el que recibió el departamento de Boyacá, el cual fue seleccionado como destino regional líder de Sudamérica.

En la premiación, esta región colombiana se ubicó por encima de otros destinos como la Araucanía, en Chile; Canelones, en Uruguay; Mendoza, en Argentina y Minas Gerais, en Brasil, que también aspiraban al título.

La ciudad colombiana que fue reconocida entre las mejores del mundo para movilizarse en bicicleta en 2026

Boyacá ratificó el galardón que también obtuvo en la edición de 2025 por su riqueza cultural, natural y gastronómica. Este departamento, uno de los más encantadores del país, ha ganado protagonismo por la amplia oferta de atractivos que ofrece a sus visitantes. Allí destacan pueblos coloniales como Villa de Leyva, Monguí, Tibasosa, Iza y Ráquira, entre otros. También están sus encantos naturales como el Lago de Tota y los páramos de Ocetá y de Pisba.

Villa de Leyva, Boyacá. Foto: Getty Images

El pueblo de Boyacá, donde el cuchuco y los envueltos son una delicia, un destino ideal para los amantes de la naturaleza

Los otros reconocimientos para Colombia

Bogotá también figuró en los World Travel Awards. De acuerdo con información del Instituto Distrital de Turismo, entre los galardonados figura Ágora Bogotá Convention Center, elegido como el principal centro de reuniones y conferencias de Suramérica.

De igual forma, el JW Marriott Hotel Bogotá recibió el premio al hotel líder de conferencias de Colombia, una distinción que destaca la oferta de alojamiento y los servicios destinados al turismo corporativo, según la mencionada fuente.

La hotelería bogotana también sobresalió en otras categorías regionales. El 101 Park House fue reconocido como hotel boutique líder de Sudamérica, mientras que el B.O.G. Hotel se llevó el galardón como líder de diseño en la región.

De acuerdo con el Instituto, los galardones representan una oportunidad para promover Bogotá como un destino que combina infraestructura para grandes eventos, servicios hoteleros especializados, oferta cultural y experiencias urbanas para viajeros nacionales e internacionales.

Por otra parte, Cartagena de Indias fue elegida como destino líder de Sudamérica para lunas de miel, un galardón que ya había obtenido en el pasado; mientras tanto, el Sofitel Legend Santa Clara Cartagena obtuvo distinciones como hotel líder y hotel patrimonial de la región. Su Suite Presidencial Botero también fue premiada como la mejor de su categoría.

En hotelería, el Four Seasons Hotel and Residences Cartagena recibió el reconocimiento como nuevo hotel líder de la región y The Brown fue distinguido en la categoría de hotel de estilo de vida (lifestyle).