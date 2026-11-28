El encendido del alumbrado navideño en el emblemático Puente de Boyacá no solo atraerá a turistas y familias que buscan disfrutar de las actividades decembrinas, sino que también representa un reto para la movilidad en uno de los corredores que conecta a Bogotá con Tunja y otros municipios del departamento.

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Las autoridades anunciaron un dispositivo especial de seguridad y tránsito para acompañar la jornada de este sábado 28 de noviembre. La Policía Metropolitana de Tunja dispondrá de uniformados de diferentes especialidades y de un componente de la Seccional de Tránsito y Transporte para regular la circulación y atender el flujo vehicular esperado.

Aunque la Policía informó sobre un despliegue de más de 300 uniformados, la Gobernación de Boyacá anunció un dispositivo de 270 policías para el evento inaugural. La operación también tendrá acompañamiento de otras autoridades.

Rutas alternas para evitar trancones

Para los conductores que necesiten movilizarse por la zona y no tengan como destino el alumbrado, se recomendaron corredores alternativos. Una de las opciones es tomar la ruta Tierra Negra–Jenesano–Boyacá–Soracá–Tunja, con un recorrido aproximado de 47 kilómetros.

Para los vehículos de carga pesada se recomienda el trayecto Chocontá–Ubaté–Chiquinquirá, cuya distancia aproximada es de 75 kilómetros. Las autoridades aconsejan planear los desplazamientos con anticipación y atender las indicaciones de los agentes de tránsito.

Quienes quieran asistir al evento también tendrán una alternativa de transporte público especial. La Gobernación habilitará 15 buses con capacidad para 40 pasajeros cada uno. El recorrido de ida saldrá desde el lote contiguo al estadio La Independencia de Tunja, entre las 2:00 y las 4:00 de la tarde, mientras que el regreso está previsto para las 10:00 de la noche.

Los visitantes que lleguen en vehículo particular podrán utilizar dos zonas de estacionamiento. La primera estará ubicada aproximadamente 700 metros antes del Puente de Boyacá. La segunda funcionará en los costados de la vía interna del monumento, según las condiciones de iluminación, y en el costado norte del Café de Paso.

El alumbrado navideño permanecerá habilitado hasta el 16 de enero de 2027. Por ello, las autoridades recomendaron respetar la señalización, no estacionar en lugares no autorizados y seguir las instrucciones del personal encargado de la movilidad.