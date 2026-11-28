El presidente Abelardo De La Espriella expresó su rechazo en la mañana de este sábado, 28 de noviembre, ante un nuevo ataque con explosivos contra una subestación de Policía en zona rural de la ciudad de Cúcuta ocurrido en las últimas horas.

A través de X, el mandatario manifestó que no hubo lesionados, pero sí se registraron daños materiales.

“Condeno el ataque con explosivos contra la Subestación de Policía de Agua Clara, en zona rural de Cúcuta. Los criminales lanzaron un artefacto contra las instalaciones y huyeron. No se reportaron uniformados heridos, pero sí daños materiales”, dijo el presidente.

Y añadió: “Ordené fortalecer las acciones operacionales y de inteligencia para identificar, ubicar y capturar a los responsables. A quienes pretenden desafiar al Estado les advierto: no nos van a intimidar, la ofensiva aumentará. ¡Firme por la Patria!¡Que viva Cristo Rey!“.

Explosión deja dos uniformados heridos en Los Patios, Norte de Santander

Un día antes, también en Norte Santander, dos policías resultaron heridos luego de que se activara un artefacto explosivo en la vereda Agualinda, en el municipio de Los Patios.

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Los hechos se presentaron en la madrugada de este 27 de noviembre, cuando los uniformados se desplazaron hasta la vereda Agualinda para verificar la presencia de un cuerpo sin vida que habría sido abandonado en el sector.

En medio de la inspección se produjo la detonación de un artefacto explosivo que terminó afectando a los policías.

La explosión dejó heridos a los patrulleros Yeferson Zabala y Heidei Osorio, quienes fueron trasladados de urgencia a un centro asistencial para recibir atención médica.

La Opinión también reportó que ambos policías resultaron lesionados mientras adelantaban labores de investigación y verificación en el sector.

Hasta el momento, no se ha divulgado un parte médico oficial que permita establecer la gravedad de sus heridas.

Tras los recientes hechos violentos, las autoridades departamentales anunciaron medidas para tratar de identificar y ubicar a los responsables, de acuerdo a lo que han informado las Fuerzas Militares.

Por ahora, no se ha establecido oficialmente qué grupo armado estaría detrás de la acción ni se han entregado detalles concluyentes sobre la forma en que fue instalado el explosivo.

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Este nuevo atentado se registra en medio de una serie de acciones violentas contra la Fuerza Pública en Norte de Santander. El pasado lunes, 23 de noviembre, el Comando de Policía de Norte de Santander, en Cúcuta, fue blanco de un ataque con explosivos lanzados desde drones.

Según el balance publicado, allí se registraron tres civiles heridos y afectaciones en cerca de 60 viviendas del barrio Tasajero.

En esa oportunidad, la Policía informó que no hubo uniformados lesionados, pero sí daños en la infraestructura institucional y en viviendas cercanas.