La Sociedad de Activos Especiales (SAE) habría sido víctima de un saqueo durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. Este se habría dado a través de la sociedad Activos por Colombia, donde presuntamente fueron captadas millonarias sumas de dinero de arrendamientos mediante una figura inexistente jurídicamente a la que denominaron “precontratos”. Las irregularidades podrían redondear los 6.000 millones de pesos.

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Activos por Colombia es una especie de agencia inmobiliaria, encargada de administrar, promover y vender inmuebles. Para su funcionamiento se firmó un contrato por más de 16.700 millones de pesos que resultó un desastre y su representante legal, Abraham Katime, la habría usado para presuntamente desfalcar a la SAE.

Según una denuncia en poder de la Fiscalía, a la que tuvo acceso SEMANA, Katime fue quien propuso, el 27 de junio de 2025, la creación de Activos por Colombia, para convertirse en su representante legal y poner a andar el millonario desfalco por el que fue denunciado por los delitos de estafa agravada y administración desleal.

Los predios en proceso de extinción de dominio eran entregados por medio de preacuerdos de arrendamiento, sin autorización de la SAE. Foto: Fiscalía

Las cuentas plantean que, por medio de “precontratos de arrendamiento” ilegales, se estarían desviando cerca de 500 millones de pesos mensuales, para un presunto desfalco continuado que llegaría a los 6.000 millones, se lee en la denuncia.

El entramado corrupto por el que es señalado Abraham Katime, quien ahora le apunta a ser candidato a la Alcaldía de Santa Marta por el Pacto Histórico, se conoció de casualidad, pero los hallazgos han crecido como espuma.

El 10 de agosto el país se sacudió con el terremoto que causó tragedias en Cali, el Eje Cafetero y Chocó. La SAE, de inmediato, empezó a hacer un inventario de los bienes y su posible afectación, pero la sorpresa fue mayor cuando encontraron que predios que supuestamente estaban vacíos tenían ocupantes irregulares que se amparaban en los “precontratos de arrendamiento” suscritos con Activos por Colombia (ver imagen).

Se trata de contratos leoninos, sin validez jurídica, que no están contemplados en el convenio con la SAE y que nunca tuvieron aprobación de la dirección.

Lo más grave es que se ha conocido que los arriendos estaban siendo cobrados por personas ajenas a la entidad, consolidando una especie de SAE paralela que generaba, según la denuncia, “la desviación continua de recursos de arrendamientos”.

Al encontrar estas irregularidades, la nueva presidenta de la SAE, Diana Patricia Bravo, pidió de inmediato hacer una auditoría a la gestión de Activos por Colombia, cuyos hallazgos reposan en la denuncia radicada en la Fiscalía.

Hay una cifra que habla por sí misma de la magnitud del presunto desfalco y el fracaso del contrato con Activos por Colombia. A esta sociedad la SAE le entregó un inventario de más de 10.000 inmuebles; en todo 2026 solo logró arrendar 21.

Varios contratos del desfalco a la SAE fueron firmados de puño y letra de Abraham Katime, exrepresentante legal de Activos por Colombia. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA-API

Lo que sí avanzó a velocidad de crucero y es el corazón de la denuncia son los ilegales “precontratos de arrendamiento” suscritos por Katime. Hasta el momento se han detectado 146, lo que constataría que la gestión giró en torno a esta jugada corrupta, cuyos recursos nunca llegaron a la SAE y probarían la presunta intención de desviar el dinero para beneficiarse a sí mismo o a terceros.

SEMANA conoció algunos casos. Uno de ellos, firmado directamente por Katime (ver imagen); está ubicado en Cali, sobre la avenida Sexta con 46, y plantea un “acuerdo transitorio de custodia y normalización precontractual”, pero aclara que “no constituye un contrato de arrendamiento”.

El acuerdo permitía ocupar el predio de la avenida Sexta con calle 46 bajo la figura de custodia. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA-API

Al revisar el contrato, no se pacta un pago y la excusa que se plantea para la entrega es que “custodiarán” el inmueble mientras se realizaba un estimado de renta, que nunca se hacía. De esta manera dejaban a la gente con el predio; nunca se informaba a la SAE y el pago de esta ocupación se hacía por debajo de mesa.

Según la denuncia, los ocupantes permanecían en el inmueble mientras se calculaba un canon de renta que nunca se fijaba. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA-API

Lo mismo ocurre con un local ubicado en el popular sector de García Rovira, en el centro de Bucaramanga, donde los arrendamientos son costosos por la intensa actividad comercial. Con la firma de Katime se entregó “al custodio la tenencia material, temporal y precaria del inmueble”, con la finalidad “exclusiva de salvaguardar la custodia y conservación del inmueble, prevenir su vandalización, desmantelamiento y ocupación ilegal”; así se justifica en el contrato que se traduce en una defraudación a la SAE.

Casos como estos se repitieron en todo el país sin que la expresidenta de la entidad Amelia Pérez hiciera algo para impedirlo, aunque era claro el fracaso del contrato 063 de 2025, suscrito entre la SAE y Activos por Colombia.

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Más hallazgos

Al presunto saqueo se suma la pésima gestión y resultados de Activos por Colombia que quedaron documentados con la auditoría que se realizó.

Según se lee en la denuncia que conoció SEMANA, Activos por Colombia logró la venta de 111 inmuebles, pero hasta eso lo hizo a medias. De estos, solo diez han sido escriturados pese a haber sido pagados en su totalidad. Así los compradores están en una incertidumbre jurídica y aún no son dueños de nada.

En lo referente a gastos administrativos, Activos por Colombia reportó 3.551 millones de pesos, lo que representa un incremento del 565 por ciento en la administración de Katime. Los gastos de personal llegaron a 1.164 millones de pesos, con un incremento del 486 por ciento.

Amelia Pérez mantuvo el contrato con Activos por Colombia pese a los resultados cuestionados de la sociedad. Foto: SAE

¿En qué se basa ese incremento? Activos por Colombia celebró 53 contratos de prestación de servicios, cuando la SAE solo había autorizado la firma de cinco contratos bajo la modalidad. Además, los gastos por honorarios ascendieron a 1.058 millones, con un incremento del 758 por ciento frente al año anterior.

Tal como crecieron los gastos administrativos a 3.551 millones, lo hicieron las pérdidas de Activos por Colombia que, de acuerdo con la auditoría, reporta un descalabro de 2.662 millones de pesos. A esto se suma la omisión de obligaciones tributarias por cerca de 3.500 millones de pesos.

Una donación política

Hay un movimiento inusual de dinero que pone sobre la mesa los intereses políticos particulares de Abraham Katime. De la nada, sin consultar con el nivel central de la SAE y mientras Activos por Colombia solo reportaba pérdidas, decidió hacer una donación de 256 millones de pesos a la Fundación Skandinavia, como si se tratara de su empresa personal.

No es casualidad que la Fundación Skandinavia tenga su sede en la ciudad de Santa Marta, de donde es oriundo Katime y ahora posible candidato a la alcaldía.

La fundación solo tiene un patrimonio acreditado de 358 millones de pesos. Entre sus clientes está la Gobernación del Magdalena, con la que tuvo un contrato en 2024, en la administración de Rafael Alejandro Martínez, ficha del recién detenido y también exgobernador Carlos Caicedo.

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Responde Katime

Ante la gravedad de la denuncia, SEMANA se comunicó con Abraham Katime, quien reconoció su interés por ser candidato a la Alcaldía de Santa Marta. “No soy candidato porque aún no hay inscripción; si las inscripciones fueran mañana, yo me presentaría, siempre y cuando sea en una consulta”, respondió.

Al preguntarle sobre la donación a la Fundación Skandinavia, dijo que era para la entrega de juguetes a niños y que luego se aplicaba en “un descuento tributario en favor de la SAE”. Lo que sí tuvo que reconocer es que la fundación era cercana a su trabajo “político y social” en Santa Marta.

“Forma parte de mi trabajo social. Es que yo no desconozco que soy un dirigente político y social. Es más, para gobernar Colombia se requiere tener sensibilidad social, claro que sí, yo no desconozco eso, yo nunca me oculto”, poniendo sobre la mesa un interés particular en la donación que hizo a dedo y sin autorización.

Abraham Katime habría aprovechado su cargo y recursos para catapultar su aspiración a la Alcaldía de Santa Marta. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA-API

Sobre los denunciados “precontratos de arrendamiento”, que consolidaron una SAE paralela, se justificó advirtiendo que con esa ocupación de los predios estaba ahorrando gastos administrativos de vigilancia, servicios públicos y evitando daños.

Incluso afirmó que el contrato entre la SAE y Activos por Colombia lo facultaba para eso. “Yo tenía facultad para custodiar los bienes y podía acudir al derecho civil, al derecho comercial y al derecho inmobiliario, a todo tipo de normas y de mecanismos jurídicos que impidieran el detrimento del patrimonio público y la ocupación irregular”, afirmó Katime, aunque el contrato es claro en que este tipo de decisiones tenían que ser consultadas a la SAE.

La presidenta de la SAE también recibió información muy delicada sobre la eliminación de archivos e información de las bases de datos de Activos por Colombia, y de la existencia de nóminas paralelas e inventarios paralelos. De inmediato, y gracias a la articulación que avanza con la Fiscalía, fueron allanadas las oficinas de la entidad el 27 de septiembre de 2026. Todo habría ocurrido en la administración de Amelia Pérez. La última palabra la dictará la justicia.