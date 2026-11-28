Colombia se mantiene entre los países de América Latina con mayor volumen de ciberamenazas. Entre septiembre de 2025 y el mismo mes de 2026 se bloquearon 42 millones de ataques de malware, 85 millones de intentos de phishing, 88.000 ataques de ransomware, 40.000 de troyanos bancarios, 166.000 amenazas móviles y 180.000 contra sistemas Linux.
Las cifras forman parte del informe Panorama de amenazas 2025-2026, que prepara cada año Kaspersky y que contabilizó en la región 592 millones de ataques de malware y 1.058 millones de phishing. En este último frente, el promedio latinoamericano fue de 1,57 ataques por habitante; Colombia registró 1,58 y ocupó el quinto lugar. En malware, el país tuvo 0,78 ataques por habitante, el cuarto registro.
La señal de alerta está en el ransomware. Mientras en América Latina los ataques disminuyeron 6 por ciento frente al periodo anterior, en Colombia se multiplicaron por 2,5. El país registró 5,1 ataques por cada 100 empresas, el cuarto indicador entre los 12 países comparados. La región fue la más afectada por el ransomware en 2025: 8,13 por ciento de las organizaciones resultaron impactadas.
En Colombia, educación y ciencia encabezan los sectores más atacados, con 20 por ciento, seguidos por Gobierno (16 por ciento) y agricultura (13 por ciento). En la región, en cambio, el Gobierno lidera con 27,3 por ciento.
El informe registra dos casos claros de ataque de ransomware en 2026 y que fueron clave para entender la amenaza que enfrenta Colombia: el ataque confirmado al Ministerio de Justicia, que degradó servicios y obligó a aislar sistemas, y la inclusión de Ecopetrol en un sitio de filtraciones del grupo The Gentlemen, sin impacto operativo reportado.
América Latina bajo amenaza
Datos de ataques bloqueados en 12 países de la región y la posición de Colombia dentro de ese panorama criminal.
Ataques por habitante
Perú y Brasil contra la pared
Promedio regional
|Malware
|Phishing
|Brasil
|1,55
|2,73
|Perú
|1,12
|2,00
|Ecuador
|1,00
|1,72
|Colombia
|0,78
|1,58
|México
|0,77
|0,86
|Panamá
|0,71
|0,93
|Costa Rica
|0,7
|0,93
|Chile
|0,48
|1,65
|Rep. Dominicana
|0,36
|0,28
|Argentina
|0,31
|1,02
|El Salvador
|0,19
|0,27
|Guatemala
|0,18
|0,24
Sectores más atacados:
% del total de ataques en Colombia
- Ciencia y educación: 20 %
- Gobierno: 16 %
- Agricultura: 13 %
- Comercio: 11 %
- Manufacturas de procesos: 10 %