Colombia se mantiene entre los países de América Latina con mayor volumen de ciberamenazas. Entre septiembre de 2025 y el mismo mes de 2026 se bloquearon 42 millones de ataques de malware, 85 millones de intentos de phishing, 88.000 ataques de ransomware, 40.000 de troyanos bancarios, 166.000 amenazas móviles y 180.000 contra sistemas Linux.

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Las cifras forman parte del informe Panorama de amenazas 2025-2026, que prepara cada año Kaspersky y que contabilizó en la región 592 millones de ataques de malware y 1.058 millones de phishing. En este último frente, el promedio latinoamericano fue de 1,57 ataques por habitante; Colombia registró 1,58 y ocupó el quinto lugar. En malware, el país tuvo 0,78 ataques por habitante, el cuarto registro.

Colombia enfrenta un panorama creciente de amenazas digitales. Entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, Kaspersky bloqueó millones de ataques de malware, phishing, ransomware y otras modalidades de ciberdelincuencia que ponen en riesgo a empresas, entidades públicas y usuarios. Foto: FOTOS: ADOBE STOCK

La señal de alerta está en el ransomware. Mientras en América Latina los ataques disminuyeron 6 por ciento frente al periodo anterior, en Colombia se multiplicaron por 2,5. El país registró 5,1 ataques por cada 100 empresas, el cuarto indicador entre los 12 países comparados. La región fue la más afectada por el ransomware en 2025: 8,13 por ciento de las organizaciones resultaron impactadas.

En Colombia, educación y ciencia encabezan los sectores más atacados, con 20 por ciento, seguidos por Gobierno (16 por ciento) y agricultura (13 por ciento). En la región, en cambio, el Gobierno lidera con 27,3 por ciento.

El informe registra dos casos claros de ataque de ransomware en 2026 y que fueron clave para entender la amenaza que enfrenta Colombia: el ataque confirmado al Ministerio de Justicia, que degradó servicios y obligó a aislar sistemas, y la inclusión de Ecopetrol en un sitio de filtraciones del grupo The Gentlemen, sin impacto operativo reportado.

El informe de Kaspersky contabilizó 592 millones de ataques de malware en América Latina entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, en un panorama que mantiene a Colombia entre los países más expuestos de la región. Foto: Fuente: Kaspersky 2025/2026

América Latina bajo amenaza

Datos de ataques bloqueados en 12 países de la región y la posición de Colombia dentro de ese panorama criminal.

Colombia contabilizó 85 millones de intentos de phishing en un año, una de las amenazas digitales que mantiene en alerta a los expertos en ciberseguridad. Foto: Fuente: Kaspersky 2025/2026

Colombia registró 180.000 ataques contra sistemas Linux entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, en medio del aumento de las amenazas digitales reportadas en la región. Foto: Fuente: Kaspersky 2025/2026

Colombia registró 0,78 ataques de malware por habitante, el cuarto indicador más alto entre los 12 países latinoamericanos incluidos en el informe Panorama de amenazas 2025-2026. Foto: Fuente: Kaspersky 2025/2026

Los ataques de ransomware se multiplicaron por 2,5 en Colombia frente al periodo anterior, una tendencia que contrasta con la disminución del 6 por ciento registrada en América Latina. Foto: Fuente: Kaspersky 2025/2026

Colombia registró 40.000 ataques de troyanos bancarios y 166.000 amenazas móviles durante el periodo analizado por Kaspersky, que también identificó un incremento de las amenazas digitales en la región. Foto: Fuente: Kaspersky 2025/2026

Durante el periodo analizado, Colombia registró 166.000 amenazas contra dispositivos móviles, una señal de alerta frente a los riesgos que enfrentan los usuarios en sus teléfonos. Foto: Fuente: Kaspersky 2025/2026

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Ataques por habitante

Perú y Brasil contra la pared

Promedio regional

Malware Phishing Brasil 1,55 2,73 Perú 1,12 2,00 Ecuador 1,00 1,72 Colombia 0,78 1,58 México 0,77 0,86 Panamá 0,71 0,93 Costa Rica 0,7 0,93 Chile 0,48 1,65 Rep. Dominicana 0,36 0,28 Argentina 0,31 1,02 El Salvador 0,19 0,27 Guatemala 0,18 0,24

Sectores más atacados:

% del total de ataques en Colombia