Los dominios fraudulentos, las páginas web que imitan a comercios legítimos y las campañas de phishing se encuentran entre las principales amenazas asociadas al Black Friday. Estas prácticas no solo ponen en riesgo a los consumidores, sino que también pueden afectar a las empresas, al generar daños reputacionales y pérdidas económicas.

El Black Friday es una de las jornadas más importantes para el comercio, debido al aumento de las compras y las promociones. Una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) señala que el 76% de los españoles tiene previsto comprar durante esta fecha y que el 58% de ellos realizará sus adquisiciones exclusiva o principalmente por Internet.

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Este comportamiento es aprovechado por los ciberdelincuentes, quienes intensifican sus estrategias para engañar a los compradores y obtener información personal o financiera. Entre sus métodos más frecuentes está la suplantación de marcas y dominios digitales, una modalidad que puede hacer que las páginas falsas parezcan sitios oficiales.

Mónica Sorribas, responsable de Legal & Brand Protection Manager de Ubilibet, explicó que las herramientas de inteligencia artificial facilitan la creación de páginas que imitan a empresas reconocidas. Esto dificulta que los usuarios identifiquen los intentos de fraude y aumenta la confusión al momento de realizar compras en línea.

Una de las tácticas más comunes es suplantar a las grandes compañías. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Las consecuencias también afectan directamente a las compañías. Además de perjudicar la confianza de los clientes, las tiendas falsas pueden desviar compradores hacia plataformas fraudulentas y obligar a las marcas a invertir recursos para detectar estos contenidos.

Por esta razón, el impacto de estas estafas no se limita a la reputación empresarial, así como lo advierte Ubilibet, sino que puede repercutir en las ventas y en la relación con los consumidores.

Aunque las empresas pueden registrar sus marcas y adquirir dominios relacionados con sus nombres comerciales, estas acciones no garantizan que terceros dejen de utilizar direcciones similares para suplantar su identidad en Internet.

Los ciberdelincuentes utilizan diferentes estrategias para robar dinero y obtener información bancaria. Foto: Getty Images

Frente a este problema, recomiendan reforzar las medidas de prevención y vigilancia durante temporadas de alto movimiento comercial. Según la experta, las compañías deben contar con mecanismos que permitan identificar rápidamente cualquier uso indebido de su identidad.

Entre las medidas sugeridas se encuentran el monitoreo constante de dominios, la detección de páginas fraudulentas y la implementación de protocolos de respuesta. Estos pueden incluir solicitudes para retirar contenidos engañosos, requerimientos legales para detener las suplantaciones y procesos para recuperar o impugnar dominios utilizados de manera irregular.

*Con información de Europa Press.