Faltan pocas horas para que comience el Black Friday, cuya fecha oficial este año será el viernes 27 de noviembre. Esta jornada comercial se caracteriza por ofrecer grandes descuentos en una amplia variedad de productos y marcar el inicio de las compras navideñas. Aunque nació en Estados Unidos, su impacto en el comercio hizo que se extendiera a distintos países, entre ellos Colombia.

Advierten sobre trampa en el Black Friday que deja sin dinero a quienes buscan ofertas deslumbrantes en internet

La dinámica de esta celebración depende de cada establecimiento. Por lo general, las promociones están disponibles tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales, lo que permite a los consumidores acceder a ofertas en categorías como ropa, electrodomésticos, productos de belleza, calzado y muchos otros artículos.

Aunque el Black Friday tiene una fecha establecida, las promociones no necesariamente se limitan a ese día. Algunos comercios las extienden durante todo el fin de semana, mientras que otros las anticipan varios días para atraer compradores.

Sin embargo, el aumento de las transacciones por internet durante esta temporada también representa una oportunidad para los ciberdelincuentes, que aprovechan el interés por conseguir buenos precios para poner en marcha diferentes modalidades de fraude y apoderarse del dinero o los datos personales de los consumidores.

Entre las estrategias más utilizadas está el envío de correos electrónicos, mensajes de texto y publicaciones en redes sociales con supuestas ofertas. Estos contenidos suelen incluir enlaces que dirigen a páginas fraudulentas diseñadas para imitar la apariencia de tiendas reconocidas y generar confianza entre los compradores.

Foto de referencia de mujer comprando por internet. Foto: Getty Images

Por esta razón, es importante aprender a identificar cuándo un sitio web puede ser falso. De acuerdo con las recomendaciones de Kaspersky, estas páginas suelen presentar diferencias sutiles en su diseño o en la dirección web, detalles que pueden pasar inadvertidos cuando los usuarios están concentrados en aprovechar una promoción.

En ese contexto, conviene observar aspectos como los colores, la distribución de los elementos y la presentación de los textos. Los errores ortográficos, los formatos poco habituales o los cambios mínimos frente al diseño de la tienda original pueden ser indicios de una página fraudulenta.

También es fundamental comprobar la dirección URL y verificar que el sitio utilice el protocolo HTTPS, que permite cifrar la información intercambiada entre el navegador y la página. No obstante, este elemento por sí solo no garantiza que el comercio sea legítimo, dado que los estafadores también pueden utilizar conexiones cifradas para dar una falsa sensación de seguridad.

Imagen de referencia de persona comprando en el Black Friday. Foto: Getty Images

Lo recomendable es confirmar que la dirección corresponda al dominio oficial de la tienda y buscar información adicional sobre el establecimiento. La ausencia de datos empresariales verificables, como dirección física, número telefónico o canales de contacto confiables, también puede ser una señal de alerta.

En caso de haber realizado una compra en una página fraudulenta, los especialistas aconsejan contactar de inmediato a la entidad bancaria para informar sobre lo ocurrido y presentar la correspondiente denuncia ante las autoridades.