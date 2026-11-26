Los ataques informáticos siguen en aumento y los ciberdelincuentes recurren a métodos cada vez más elaborados para vulnerar los sistemas de grandes organizaciones. Esta vez, la FIFA habría sido víctima de un ciberataque en el que los responsables suplantaron la identidad de algunos empleados para acceder a sus plataformas y sustraer información personal y empresarial.

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De acuerdo con medios internacionales como The New York Times, el grupo Handsome Boy Hacking Club (HBHC) se habría atribuido la filtración. Como parte de su presunta ofensiva, el pasado 19 de noviembre publicó en la red social X una captura de pantalla con archivos relacionados con el organismo rector del fútbol mundial.

Los atacantes aseguran haber robado más de 12 gigabytes de información confidencial, entre la que habría documentos de identidad, datos financieros, archivos legales, información de directivos y registros internos de la organización.

Por su parte, la FIFA confirmó el hecho y señaló que trabaja junto con las autoridades para esclarecer lo ocurrido. Asimismo, condenó la filtración al considerar que representa una grave vulneración de la privacidad.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA Foto: Getty Images

Según fuentes internas consultadas por The Athletic, los criminales consiguieron ingresar a los sistemas mediante la suplantación de identidad de colaboradores, una práctica conocida como ingeniería social.

Es decir, no habrían aprovechado una falla tecnológica, sino que recurrieron al engaño para obtener acceso. Las fuentes citadas señalaron que la información comprometida representa menos del 0,1 % del total de datos que maneja el organismo.

Aunque todavía no se ha establecido si el ataque estaba dirigido contra directivos como Gianni Infantino o Mattias Grafström, la FIFA considera que la ofensiva tuvo como objetivo a la organización.

¿Cómo funciona la suplantación de identidad?

De acuerdo con las explicaciones de expertos de Kaspersky, esta modalidad combina herramientas falsas, como correos electrónicos, páginas web o llamadas telefónicas, con técnicas de manipulación psicológica para engañar a las víctimas. El propósito es conseguir que entreguen información confidencial, transfieran dinero o faciliten el acceso a plataformas y sistemas privados.

Las consecuencias pueden ir desde el robo de datos personales y empresariales hasta el ingreso no autorizado a redes corporativas, la instalación de programas maliciosos y la exposición de archivos confidenciales. En el caso de las compañías, estas prácticas también pueden abrir la puerta a ataques de ransomware.

Imagen de referencia sobre ataque cibernético. Foto: Getty Images/iStockphoto

Una de las modalidades más frecuentes es la suplantación de correo electrónico. En estos casos, los hackers falsifican la dirección del remitente para hacerse pasar por una persona de confianza, como un compañero de trabajo, un directivo o un proveedor. A través de estos mensajes pueden solicitar transferencias de dinero, pedir credenciales de acceso o enviar archivos adjuntos diseñados para infectar los dispositivos.

En el caso de la FIFA, será necesario esperar los resultados de la investigación para conocer cómo se produjo el ingreso a sus sistemas y qué información quedó expuesta.

Este episodio vuelve a poner de manifiesto los riesgos que enfrentan las grandes organizaciones frente a los engaños digitales y la manera en que los delincuentes aprovechan la confianza de las personas para conseguir sus objetivos.